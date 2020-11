Il combinera les cœurs dédiés du RX 6000 avec VRS et FidelityFX CAS.

Les adaptations PC des jeux Ubisoft Ce sont les plus imprévisibles: s’il y a quelques semaines, Watch Dogs Legion était sorti avec le traçage de rayons et le DLSS dans les graphiques des séries RTX 2000 et 3000 de Nvidia, immédiatement après, Assassin’s Creed Valhalla est arrivé dans les magasins avec plusieurs avantages d’AMD. Avec ceux en rouge ira également Far Cry 6, le prochain grand bac à sable établi de l’éditeur français.

Comme indiqué dans le dernier programme Partner Showcase, les cartes de la série RX 6000 bénéficieront de fonctionnalités telles que tracé laser, profilage adaptatif de FidelityFX CAS ou l’ombrage à taux variable (VRS) qui tentera d’améliorer les performances en ajustant certaines zones de l’image. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans la vidéo sous ces lignes. DX12 sera l’un des points clés de l’architecture RDNA 2, qui vient également, avec des nuances, sur les consoles.

DX12 sera la clé de l’architecture RDNA 2 D’autre part, le jeu comportera un SSR variable, de sorte que le lancer de rayons sera probablement orienté autour du occlusion ambiante et projetant des ombres au lieu de reflets. Il faudra probablement attendre les analyses pour voir comment tout cela se traduit dans un milieu de vie.

Far Cry 6 arriverait en mai 2021 pour répondre à un indice tout à fait réalisable, bien qu’Ubisoft n’ait pas encore confirmé de date de sortie au public. Les cartes RX 6800 et RX 6800 XT sont déjà disponibles dans certains magasins, tandis que le RX 6900 XT n’arrivera que dans la première quinzaine de décembre.

