Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 12:10 pm

La pandémie COVID-19 a de nouveau eu un impact négatif sur l’industrie. Lors de sa réunion d’investisseurs pour la fin du trimestre fiscal, Ubisoft a révélé que Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine ne respecteront plus leur date de sortie d’origine.

La société française a mentionné que les défis imposés par COVID-19 ont conduit Far Cry 6 à ne plus respecter sa date du 18 février 2021, et sera désormais publié au cours du prochain exercice, c’est-à-dire entre avril 2021 et mars 2022. En revanche, bien que Rainbow Six Quarantine n’ait pas de date de sortie spécifique, il a subi le même sort que Far Cry 6.

De cette façon, le dernier trimestre de l’année fiscale d’Ubisoft sera couvert par des jeux comme Prince of Persia: The Sands of Time Remake et Riders Republic, qui arrivera respectivement le 21 janvier et le 25 février. Nous espérons avoir plus d’informations sur l’avenir de l’entreprise.

Dans des sujets connexes, Watch Dogs: Legion souffre d’un bug majeur sur Xbox One X. De même, Ubisoft détaille les améliorations que ses jeux auront dans la prochaine génération.

Via: Daniel Ahmad

World of Warcraft: Shadowlands confirme sa nouvelle date de sortie Kojima parle enfin des rumeurs de Death Stranding 2

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.