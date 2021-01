Même si Ubisoft avait réussi à garder le secret pendant longtemps, finalement Far Cry 6 a vu son existence fuir peu de temps avant le moment où l’entreprise avait l’intention de partager son annonce. En fait, l’image principale et même certaines des bandes-annonces étaient déjà connues. Mais cela n’a pas empêché les fans de s’exciter, surtout en voyant que sa première n’était pas si loin.

Malheureusement, en raison de la situation actuelle, les plans ont un peu changé, laissant ainsi la place à l’entreprise devant indiquer que la date de lancement devrait être modifiée jusqu’au début de 2021, sans indiquer de moment exact. Bien sûr, ces plans pourraient bientôt être modifiés après une fuite qui semble indiquer la date de sa sortie.

Far Cry 6 | Ubisoft

C’est grâce à Proxis que les fans ont trouvé une date de sortie possible pour Far Cry 6. En fait, sur le web il est mentionné que ce serait le 30 avril cette année, lorsque les joueurs ont pu mettre la main sur cette proposition. Bien entendu, il faudra bien sûr attendre la société française elle-même pour confirmer cette belle arrivée.

Far Cry 6 sera l’une des grandes premières qui verra le jour à la fois dans le génération actuelle de consoles comme dans la prochaine et, bien sûr, sur PC. C’est une proposition spectaculaire qui nous présentera un nouvel ennemi prêt à tout pour prendre le contrôle des lieux et un jeune homme dont, pour le moment, nous n’avons pas vu plus que son apparence.