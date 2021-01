Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 13h46

Après plusieurs semaines d’attente, Motion Twin a révélé que Fatal Falls, le deuxième DLC payant pour Dead Cells, sera disponible à la fin du mois. Cette extension nous donne l’opportunité d’explorer de nouveaux niveaux et d’affronter des boss assez compliqués.

À travers un tweet, les développeurs ont révélé que Fatal Falls sera disponible le 26 janvier au prix de 4,99 $ dans toutes les versions du jeu. En plus des deux nouveaux niveaux, The Fractured Shrines et The Undying Shores, et leurs boss respectifs, nous pourrons collecter de nouvelles armes et objets qui peuvent changer la façon dont vous appréciez Dead Cells. Vous pouvez consulter un petit gameplay de ce DLC ci-dessous.

Dead Cells est arrivé sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC en 2018, et depuis lors, il a eu plus de 20 mises à jour avec du contenu supplémentaire, la plupart d’entre eux gratuits et d’autres payants. Rappelles toi, Fatal Falls sera disponible le 26 janvier sur toutes les plateformes.

Via: Motion Twin

Razer présente la toute nouvelle chaise de joueur avec moniteur déroulant Tous les films originaux publiés par Netflix en 2021

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.