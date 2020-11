Que se passera-t-il dans le prologue de “Dommages de l’intérieur” (6×07), le dernier chapitre sorti de Fear The Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), est énigmatique et typique du western dans lequel les showrunners de cette série télévisée, Andrew Chambliss et Ian Goldberg (Il était une fois), ont décidé de prodiguer , plusieurs pas derrière The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) à cet égard. Mais cela n’a pas été fait par la réalisatrice Tawnia McKiernan (Supergirl) avec une planification et un montage peu étonnants. Autant que l’épisode complet, digne mais nullement brillant.

Et l’ironie est que, si on l’avale juste après “The Sky Is a Graveyard” (1×08), le meilleur épisode de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020) jusqu’à présent car La barre n’était pas trop haute non plus, le contraste de qualité est plus perceptible puisque, normalement, Fear the Walking Dead est bien au-dessus du deuxième spin-off et même The Walking Dead dans sa saison actuelle. L’intrigue de “Dommages de l’intérieur”, d’autre part, il est dédié au personnage d’Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) a rapporté, comme d’habitude, la silhouette des titres.

AMC

Au mystère qui déchaîne toute l’intrigue de l’épisode s’ajoute celui qui entoure le personnage d’Ed (Raphael Sbarge), qui nous rappelle en quelque sorte le rôle de Howard (John Goodman) dans le film 10 Cloverfield Street (Dan Trachtenberg, 2016), seul ce type est beaucoup plus sympathique. Et, d’après ce que Dakota (Zoe Margaret Colletti) raconte ici ce qui est arrivé à ses parents et ce qui reste à révéler depuis “La Clé” (6×04), il semble possible que nous soyons confrontés à un type de personnage dramatique auquel on ne pensait pas puisque Chris Manawa (Lorenzo James Henrie) dans «Wrath» (2×14) et Troy Otto (Daniel Sharman) dans «Sleigh Ride» (3×16) ont disparu.

Et nos soupçons sur Ed, qui donne aussi la chair de poule à la méfiante Alicia Clark, sont confirmés le plus tôt possible. Parce que non seulement le monde est devenu une vraie folie avec l’apocalypse zombie, mais dans la tête de nombreuses personnes, il y a des chats qui grattent des tableaux noirs. De manière discontinue et pas spécialement haineuse dans ce cas précis, oui. Et le principal doute de “Dommages de l’intérieur” est dissipé après l’apparition soudaine de celui qui a le plus grand cadeau d’opportunité de tous les personnages principaux, dans cette sixième saison au moins, après quelques affrontements avec les morts-vivants.

AMC

Le vieux tir à la corde par différentes volontés se poursuit depuis qu’Andrew Chambliss et Ian Goldberg ont pris le relais dans la saison quatre. Et, si Morgan Jones (Lennie James) devait déjà affronter Dwight (Austin Amelio) dans «Honey» (6 × 05), maintenant la situation se répète avec Alicia Clark et, plus tard, avec Victor Strand (Colman Domingo). On voit que dispersion de groupe extrait de “The End of the Line” (5×16), imposé par l’infâme Virginie (Colby Minifie) pour celui de “diviser pour conquérir”, il les a également séparés en différentes positions morales selon les expériences de chacun d’entre eux dans le temps écoulé.

Mais il est clair qu’ils ne sont pas inconciliables pour les résolutions qui sont prises et malgré Sherry (Christine Evangelista) et John Dorie (Garret Dillahunt) à la fin de “Honey” et “Bury Her Next to Jasper’s Leg” (6×06), respectivement. En tout cas, le plus imprévisible reste le ladino Victor Strand, ce joueur de poker pur et simple de Fear the Walking Dead qui revient pour lui rendre hommage, ne montre presque jamais aux autres joueurs toutes ses cartes sur la table et, de plus, sûrement. à un moment donné, il décidera de tricher. Et la dernière apparition sans surprise montre que les calculs de Morgan Jones sur les réactions de Virginie étaient malheureusement corrects.

AMC

