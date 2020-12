La mise à jour de décembre ‘Feature Drop’ pour mobile Pixel apporte une surprise qui n’avait pas été annoncée par Google: le 217 nouveaux emojis qui s’ajoutent aux 117 nouveaux emojis arrivés avec Android 11 en septembre dernier.

Celles-ci nouveaux emojis Ils étaient attendus début 2021, mais Google a profité de la mise à jour de décembre pour les ajouter. Ce sont les 217 emojis que le consortium Unicode a présentés il y a quelques mois avec la version Emoji 13.1.

Ainsi sont les 217 nouveaux emojis pour Android

Parmi les 217 nouveaux emojis qui viennent d’arriver sur Android, vraiment cinq sont de nouveaux designs. Maintenant nous avons le cœur blessé, visage expirant, cœur en feu, visage entre les nuages Oui visage étourdi (avec des yeux en spirale).

Les 202 nouveaux emojis restants sont de nouvelles combinaisons de sexe, de genre et de teint pour les emojis des couples amoureux et de l’homme à la barbe. Cela signifie qu’en plus de couples multiraciaux maintenant nous avons aussi le femme barbu, avec sa variante non sexiste.

Ces nouveaux emojis commenceront à atteindre le reste des téléphones mobiles avec Android 11 lorsqu’ils recevront leurs correctifs de sécurité au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Pour l’instant, la mise à jour des emojis nécessite une mise à jour du système, qui pourrait changer dans la prochaine mise à jour majeure d’Android.

Via | AP

