Après le veto historique subi au début de 2019 aux États-Unis – par l’administration Trump – Huawei a annoncé peu de temps après. ils travaillaient sur leur propre alternative à Android et Windows pour leurs équipes, comme une sorte de Plan B préparé au cas où les tensions de ce moment avec les États-Unis augmenteraient et que le pire arriverait.

Et comme Richard Yu, le PDG de Huawei, l’a déclaré au média allemand Weltz: «Nous avons préparé notre propre système d’exploitation. S’il arrivait que nous ne puissions plus utiliser ces systèmes (Android et Windows), nous serions prêts. C’est notre plan B. “

HarmonyOS

Présenté officiellement il y a un an et demi, C’est en août 2019 que HarmonyOS est devenu réalité et a été utilisé pour la première fois dans un Smart TV Honor Vision. Et est-ce que le système prend en charge le développement croisé entre les appareils et systèmes tels que les mobiles, les unités de véhicule, les montres intelligentes, les appareils portables, les téléviseurs intelligents et même les routeurs, pouvoir adapter une interface utilisateur entre différents appareils, ce qui met en évidence l’intention de Huawei d’unifier ses produits sous un même écosystème et en dehors d’Android.

Harmony est un système d’exploitation distribué gratuit basé sur un micro-noyau pour différents types de matériel, avec une «communication inter-processus plus rapide que QNX ou le micro-noyau« Fuchsia »de Google, et une allocation des ressources en temps réel». Le compilateur ARK peut être utilisé pour porter des packages Android APK sur le système d’exploitation.

Feu vert à HarmonyOS 2.0

Mais qu’en est-il des téléphones portables? Un an et demi, c’est long. Et maintenant que nous allons terminer 2020, La société a annoncé le lancement de la version bêta HarmonyOS 2.0, qui pour le moment ne sera testée qu’en Chine pour les développeurs et pour les produits phares de la marque. La version bêta offre aux développeurs une série de ressources afin qu’ils puissent tester le système d’exploitation et créer des expériences pour le propre écosystème connecté de Huawei.

Selon la feuille de route de l’entreprise et ses plans, d’ici 4 mois, en avril 2021, la version bêta d’HarmonyOS bénéficiera d’un support officiel pour les appareils jusqu’à 4 Go et déjà en octobre 2021, elle sera disponible pour tous les appareils, y compris ceux avec plus de 4 Go de RAM.

Essayez la version bêta d’HarmonyOS

Si vous souhaitez tester le nouveau système d’exploitation, vous pouvez essayer l’émulateur dans l’IDE DevEco Studio de Huawei (version 2.0 Beta 3) sur le site officiel du système d’exploitation Harmony, ou vous pouvez vous inscrire pour recevoir une mise à jour via OTA sur le mobile pour migrer vers le Version bêta d’Harmony OS 2.0. Une fois votre inscription approuvée, vous recevrez une invitation de Huawei avec des instructions sur la façon d’installer le logiciel sur votre appareil.

Bien sûr, rappelez-vous que comme prévu d’une version bêta pour les développeurs, c’est un logiciel instable Il est uniquement destiné aux développeurs de commencer leur travail sur la plateforme. Donc, Il est essentiel que vous effectuiez une sauvegarde de vos données avant la mise à jour vers le nouveau système d’exploitation. Il est possible de revenir à la version officielle d’EMUI 11 basée sur Android, mais la restauration devrait effacer toutes les données utilisateur.

Voici les téléphones et tablettes compatibles avec HarmonyOS 2.0 Beta

Huawei P40 (ANA-AN00)Huawei P40 Pro (ELS-AN00)Huawei Mate 30 (TAS-AL00)Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)Huawei Mate 30 Pro (IOL-AL00)Huawei Mate 30 Pro 5G (IOL-AN00)Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)Wi-Fi Huawei MatePad Pro (MRX-AN19)