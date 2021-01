Nouveau tarif pour deux chez Lowi? Il a un truc.

Écrit par Dídac Dalmases dans Operadoras

Après Noël, Lowi revient à la mêlée avec une nouvelle offre pour attirer les clients: fibre et deux lignes mobiles avec jusqu’à 20 Go de navigation pour seulement 36,90 euros.

Le Vodafone OMV jette le reste pour mieux rivaliser avec l’offre de packs familiaux d’autres entreprises, étant ainsi, par exemple, une option des plus intéressantes pour couples vivant à la même adresse.

Que comprend le nouveau tarif Lowi Fibra + Móvil?

Ce nouveau combo propose, pour un prix fixe et pour toujours 36,90 euros, deux lignes mobiles avec appels illimités et 20 Go à partager entre les deux et la fibre optique de 100 mégaoctets de vitesse.

Partager les frais de couverture; ce taux, non. Fibre et 2 lignes mobiles avec 20 Go au total à partager pour 36,90 €, prix final. Prenez-le ici!

👉https: //t.co/bdddck52Ri 👉Découvrez les derniers tarifs Lowi et commencez à partager pic.twitter.com/30le1Sk9J8 – @Lowi_es (@Lowi_es) 11 janvier 2021

Bien sûr, bien que Lowi se présente comme un nouveau produit, comme l’a souligné RatesDe, il ne s’agit que un «remix» de votre tarif fibre et mobile habituel avec une ligne supplémentaire.

La seule différence est que, au lieu d’avoir 15 Go de navigation pour la ligne principale et 5G pour la ligne secondaire, dans ce “nouveau” tarif pour deux nous avons 20 Go à partager entre les deux lignes.

Un petit plus qui, ajouté à prix compétitif de 36,90 euros il peut encore faire pencher la balance vers l’opérateur «low cost».