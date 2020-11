Honor vient d’officialiser son Band 6 en Chine, un concurrent incontestable du Xiaomi Mi Band 4, successeur du Honor Band 6. Dans ce cas, ressemble plus à une montre intelligente qu’à un bracelet, grâce à un écran de 1,47 pouces doté de la technologie AMOLED.

On va te dire les spécifications et caractéristiques techniques de ce Honor Band 6, un produit qui a un taux de change de seulement 30 euros, et que s’il atteint l’Europe, il peut être considéré comme une alternative plus qu’intéressante dans le segment des wearables bon marché.

Fiche technique du Honor Band 6

Groupe d’honneur 6

DIMENSIONS ET POIDS

43 x 25,4 x 11,45 mm

18 grammes

ÉCRAN

AMOLED 1,47 pouces

Résolution 194 x 368 pixels

Ratio avant / écran: 64%

CAPTEURS

Capteur d’accélération

Capteur gyroscope

Capteur de fréquence cardiaque optique

BATTERIE

180 mAH

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0

NFC (facultatif)

LA RÉSISTANCE

5 guichets automatiques

COMPATIBILITÉ

Android 5.0 ou supérieur

AUTRES

SpO2

Assistant vocal

Huawei TruSeen 4.0

Charge magnétique

PRIX

De 32 euros à changer

Un bracelet super vitaminé

Au niveau de la conception, le Honor Band 6 est similaire à la Honor Watch ES, bien qu’avec une taille plus petite. Il a un panneau de 1,47 pouces avec technologie AMOLED, occupant 64% du front. Le bouton principal est sur le côté droit, et nous n’avons pas trouvé beaucoup d’autres éléments dans le corps, à l’exception des capteurs à l’arrière.

C’est un bracelet assez léger, avec seulement 18 grammes pour le corps du produit

Le poids du bracelet sans bracelet c’est seulement 18 grammes, un chiffre encore plus bas que son prédécesseur, qui pesait plus de 22 grammes. Dans le dos, nous avons un capteur de fréquence cardiaque, de la même manière qu’il est capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Comme dans presque tous les bracelets en provenance de Chine, a NFC, bien qu’il n’y ait aucune nouvelle qu’il soit compatible avec les applications européennes.

Comme dans tout bracelet de sport, il existe plusieurs modes sportifs, les calories et les pas sont comptés, la fréquence cardiaque et tout ce qui concerne la surveillance sportive, bien qu’à un niveau de base.

Concernant l’autonomie, il dispose d’une batterie 180mAh capable d’offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie, selon Honor. La charge est magnétique et, selon l’entreprise, elle peut offrir deux jours d’utilisation en seulement cinq minutes. Ces chiffres restent à tester, mais sans aucun doute Honor semble assez confiant dans l’autonomie de ce produit.

Honor Band 6 versions et prix

Honour Band 6 débarque en Chine au prix de 32 euros à changer. La version avec NFC monte à 37 euros pour changer. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur son arrivée ou non en Europe, nous suivrons donc la piste de près.

