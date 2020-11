Un nouveau jour de FIFA 21 Central! Rencontre de stars et grand prix avec Toniemcee, DJ Mariio et Gravesen.

FIFA 21 est maintenant en magasin! Avez-vous déjà visité les terrains de football de la Volta et commencé à grimper des divisions dans FIFA Ultimate Team? Et le nouveau mode carrière? N’hésitez pas à faire une pause mardi 24 novembre et profitez d’un moment de FIFA 21 Centre, l’espace présenté par Toniemcee avec les fissures Dj mariio Oui Gravesen.

Une réunion de trois des principaux représentants de la communauté FIFA qui reviennent avec une nouvelle édition de leur programme pour répondre aux questions des fans de la communauté GAME et Jeux 3D. Et ils le font avec un petit cadeau: une copie de FIFA 21 pour PS4. Préférez-vous celui de Playstation 5? Il n’y a pas de problème! N’oubliez pas que dès la sortie de FIFA 21 sur PS5, le logiciel de la génération précédente est mis à jour gratuitement dans la prochaine génération, ce qui vous permettra de profiter du dernier opus du simulateur de football de EA Sports dans la nouvelle génération.

Les fissures attendent vos questions et vous pouvez gagner un FIFA 21!À quoi s’attendre de la deuxième édition de FIFA 21 Centre? Un examen de premier mois de FIFA 21 et un programme dans lequel analyser de nombreuses clés derrière le titre. De nouveaux conseils pour jouer en coopération, améliorer votre jeu individuel ou les clés pour mener votre équipe à gagner le Ligue des champions dans le Mode carrière. Vous pouvez vous attendre à une interaction complète avec les utilisateurs de GAME et de 3DJuegos qui se connectent mardi prochain, mais ne manquez pas l’émission retardée si vous ne pouvez pas être en direct:Il y aura du contenu pour tout le monde!

FIFA 21 Centre est une collaboration entre 3DJuegos et GAME qui est née avec l’intention de créer un lien entre la communauté FIFA 21 et certains des plus grands experts du jeu. DJ Mariio n’est pas seulement l’un des principaux streamers de jeux vidéo de football en Espagne, il est également copropriétaire de DUX Gaming, une équipe née pour mélanger les sports traditionnels avec l’eSport. Gravesen est l’un de ses joueurs, l’un des concurrents les plus reconnus et primés de la scène Compétition FIFA de la dernière décennie.

En bref: laissez vos questions dans les commentaires avant mardi 24 novembre et nous les enverrons dans les fissures. Ne perdez pas les détails de ce contenu dans les prochains jours pour savoir qui sera le vainqueur de FIFA 21 sur PS4 dans quelques jours.

