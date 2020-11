Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au-delà de la polémique qui existe autour de lui du fait de l’exploitation de sa formule et de son système de microtransaction, on ne peut nier que la FIFA est l’un des jeux les plus réussis depuis des années et il semble qu’il en reste encore beaucoup à la franchise comme elle l’a déjà conquise. un territoire qui jusqu’à avant cette année résistait aux charmes du football.

Le rapport avec les jeux les plus vendus aux États-Unis en octobre est déjà arrivé grâce à NPD Group et Mat Piscatella, un analyste chargé de révéler les surprises qu’il y avait sur le marché nord-américain. En ce sens, il a été rapporté que FIFA 21 était le jeu le plus vendu d’octobre aux États-Unis, oui, dans un territoire dominé par les simulateurs de football ou de basket-ball. Selon les informations, c’est la première fois que la FIFA fait ses débuts dans un premier temps sur ce marché, alors maintenant elle peut se vanter de l’avoir fait là-bas et au Japon, pays qui auparavant ne montraient pas autant d’intérêt pour la franchise.

US NPD SW – FIFA 21 a été le jeu le plus vendu d’octobre, la première fois qu’une sortie de franchise FIFA a été lancée n ° 1 sur le marché américain. FIFA 21 était le jeu le plus vendu d’octobre sur les plates-formes PlayStation et Xbox. pic.twitter.com/w96t72l5zx – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 13 novembre 2020

En revanche, des simulateurs comme Madden NFL 21 et NHL 21, tous deux d’EA, ont fait de même, se plaçant respectivement en deuxième et quatrième position, même si cette fois il est surprenant qu’un monstre du marché nord-américain comme NBA 2K21 soit sorti du Top 10, en particulier car c’est l’une des franchises préférées des joueurs américains.

Enfin, la liste comprend 3 jeux Nintendo Switch cette fois, montrant la puissance de la console hybride, et une autre des surprises a à voir avec la performance de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, qui voit de loin les premières places, contrairement aux versements précédents.

FIFA 21 apporte la passion du football aux États-Unis

FIFA 21 Madden NFL 21 Watch Dogs: Legion NHL 21 Mario Kart Live: Home Circuit Super Mario 3D All-Stars Animal Crossing: New Horizons Star Wars: Squadrons Call of Duty: Modern Warfare Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source