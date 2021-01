À partir de maintenant et jusqu’au 18 janvier, vous pouvez choisir les meilleurs joueurs de 2020 qui auront des objets spéciaux.

Comme chaque année, EA Sports a commencé à voter pour choisir les 11 meilleurs de l’année dans FIFA 21 avec le célèbre TOTY. À partir de maintenant et jusqu’au 18 janvier prochain, les joueurs du simulateur de football pourront voter pour ceux qu’ils pensent avoir été les meilleurs footballeurs de 2020.

TOTY sont les cartes FIFA les plus recherchées pour leur qualitéLe vote comptera pour décider du Équipe de l’année FIFA 21, connu notamment sous le nom de TOTY. Les joueurs sélectionnés recevront des cartes avec des attributs spéciaux dans Ultimate Team, qui comprendront les meilleures notes de leur saison pour célébrer le prix, et seront une année de plus les cartes les plus attrayantes à avoir dans les modèles du mode en ligne du jeu.

Pour voter, il vous suffit d’accéder au lien suivant. Sur le web, vous pouvez voir les joueurs nommés en fonction de la démarcation qu’ils occupent sur le terrain de jeu et, ainsi, former le 11 qui, selon vous, mérite de faire partie du meilleur de l’année dans FIFA 21. Ainsi, plus tard, vous pourrez choisir d’obtenir votre carte TOTY.

FIFA 21 a reçu il y a quelques semaines sa mise à jour pour le consoles nouvelle génération et, comme d’habitude, à Noël, il est devenu le jeu le plus vendu au Royaume-Uni. N’attendez pas le temps de remise pour lire notre analyse.

