Il semble qu’Electronic Arts revienne face un nouveau problème dérivé de l’inclusion d’un système de boîte à butin et la classification par âge de son jeu, cette fois axée sur FIFA 21 et les deux versions précédentes de son simulateur de football.

Le Kansspelautoriteit, la même autorité de jeu néerlandaise qui a déjà puni le développeur avec Star Wars Battlefront 2, a mené une enquête il y a deux ans pour trouver violations possibles des lois sur les jeux et paris dans dix titres anonymes de diverses entreprises.

Cependant, malgré les efforts d’EA pour essayer d’éluder l’amende et éviter l’escalade et la fuite de ce processus au public, ils semblent avoir été vains, puisque finalement le Kansspelautoriteit a annoncé que tous les développeurs, sauf EA, se sont conformés à leur demande, passant ainsi à une amende de 10 millions d’euros.

Pour sa part, la défense d’EA reposait sur deux points principaux: l’argument selon lequel FIFA 21 est un jeu principalement axé sur l’habileté des joueurs, et bien qu’il y ait un élément de probabilité dans les boîtes de butin, elles ne changent pas la façon dont le jeu est joué; et le fait que les boîtes de butin n’ont aucune valeur monétaire en dehors du jeu.

Cependant, il semble que cela n’ait pas été suffisant pour échapper à la définition de la loi néerlandaise sur les jeux et les jeux, le tribunal de district de La Haye ayant statué cette semaine contre EA cette semaine, confirmant que le procès et l’amende est toujours valable.

“Nous croyons que il est essentiel de protéger les groupes vulnérables, tels que les mineurs, contre l’exposition au jeu», A assuré un porte-parole de KSA. «Pour cette raison, nous soutenons une séparation stricte entre le jeu et les paris. Les joueurs sont souvent jeunes et donc particulièrement susceptible de développer une dépendance. En tant que tels, les éléments de jeu n’ont pas leur place dans les jeux ».

Cependant, la phrase n’est pas encore définitive, compte désormais EA avec six semaines pour faire appel, quelque chose que l’entreprise est déjà clair va réaliser. «Les joueurs du monde entier apprécient les modes FIFA et FIFA Ultimate Team depuis de nombreuses années et, à ce titre, nous sommes déçus par cette décision et ce que cela peut signifier pour notre communauté néerlandaise », a déclaré EA à GamesIndustry.

Avec une situation tout à fait contre EA, les solutions possibles passeraient désormais par la réitération de sa défense des coffres à butin, le paiement de l’amende, ou supprimez les boîtes de butin de la FIFA aux Pays-Bas, comme Activision l’a fait avec Overwatch. Quelque chose qui, en plus du travail supplémentaire, pourrait aboutir à ce que d’autres organismes de réglementation exigent le même traitement, ce qui n’intéressera pas beaucoup EA.