Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 13:54

Avec octobre déjà dans le passé, il est temps de découvrir quel était le jeu le plus vendu du mois dernier aux États-Unis. À la surprise de presque personne, FIFA 21 est classé comme le titre le plus populaire au cours des 31 derniers jours.

Grâce au dernier rapport du NPD Group, il a été révélé que FIFA 21, une livraison mise en vente le 5 octobre, s’est positionné comme le jeu le plus vendu du mois dernier. Après ce titre EA, on retrouve Watch Dogs: Legion, NHL 21 et Mario Kart Live: Home Circuit aux troisième, quatrième et cinquième places respectivement.

En termes de ventes globales pour l’année, Call of Duy: Modern Warfare et Animal Crossing: New Horizons sont toujours dans les deux premières places. Le plus grand changement survenu en octobre est que The Last of Us Part II a chuté à la quatrième place, tandis que Madden NFL 21 se classe désormais troisième.

Sur des questions connexes, la Nintendo Switch a battu un record de ventes aux États-Unis le mois dernier. De même, voici à quoi ressemble la version nouvelle génération de FIFA 21.

Via: Matt Piscatella

