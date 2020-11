Enfin, la nouvelle génération de FIFA est présentée, et elle le fait avec les visages de deux joueurs à la mode.

EA Sports a enfin publié le premières images de FIFA 21 sur la nouvelle génération de consoles. La saga du football génère des milliers de followers chaque saison et veut continuer à le faire en PS5 et Xbox Series X. Le jeu aura une apparence graphique améliorée et augmentera le niveau de détail dans la récréation de ses joueurs de football. Maintenant, nous pouvons voir les premiers exemples.

Joao Félix et Alexander-Arnold représentent le saut générationnel de la FIFAPour le moment, EA Sports a distribué deux instantanés, mettant en vedette Joao Felix de l’Atlético de Madrid et Trent Alexander-Arnold, de Liverpool. Vous pouvez les voir sur ces lignes, dans lesquelles il y a un plus grand réalisme et un plus grand niveau de détail dans les joueurs. Comme avec la version nouvelle génération de NBA 2K21, les imperfections des visages et la sueur qui tombent sont surprenantes, fournissant une composante plus véridique au résultat final.

FIFA 21 est arrivé en octobre dernier sur les plateformes actuelles, avec la possibilité de mettre à jour le jeu respectivement sur PS5 ou Xbox Series X et S gratuitement, grâce à l’utilisation de doubles droits, une fonctionnalité pour profiter de cette nouvelle version.

Pour le moment, la société n’a pas donné plus de détails, même si nous savons que FIFA 21 sera prêt le 4 décembre sur PS5 et Xbox Series X. EA Sports devrait sortir. plus de détails très bientôt, en tenant compte des dates auxquelles nous sommes. En attendant, vous pouvez lire notre analyse de FIFA 21.

FIFA 21, Xbox Series X et PS5.

