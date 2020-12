Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Electronic Arts avait clairement indiqué que l’édition la plus récente de la FIFA serait très importante, car avec elle la franchise de simulation de football atteindrait la prochaine génération de consoles. L’adaptation du jeu ne serait pas légère, mais inclurait de nombreux ajouts qui amélioreraient le gameplay et l’apparence du jeu. La version pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S a récemment fait ses débuts et, bien que la société l’ait déjà montrée, le détail graphique a surpris les fans en raison de sa grande fidélité visuelle.

Electronic Arts a confirmé qu’il y aurait des éditions améliorées de Madden NFL 21 et FIFA 21, spécialement conçues pour les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S, car elles profiteraient de leur pouvoir pour promouvoir l’immersion grâce à de meilleures animations, un meilleur gameplay et plus encore. , c’est pourquoi les deux titres seraient vendus 10 USD plus chers.

Certains joueurs n’attendaient pas grand-chose de ces mises à jour, mais dès qu’elles étaient disponibles et qu’ils ont pu les essayer par eux-mêmes, ils ont remarqué que le changement était perceptible. Les fans ont particulièrement apprécié la fidélité graphique de FIFA 21, qui donne aux footballeurs une apparence plus réelle que jamais.

FIFA 21 est le jeu le plus regardé de la série grâce à la nouvelle génération

Sur les réseaux sociaux, les fans ont partagé plusieurs captures d’écran qui révèlent les visages incroyablement détaillés de footballeurs célèbres, notamment Mbapé, Cavani, Messi, Neymar, João Félix et le gardien de Liverpool Alisson Becker. Aussi, beaucoup ont mis en évidence l’incroyable animation des cheveux des joueurs, ainsi que les nouvelles animations de déformation de la balle au toucher.

Indépendamment du fait que la FIFA soit appréciée ou non par certains fans ou de l’importance des améliorations de gameplay qui sont ajoutées à chaque édition annuelle, il faut reconnaître que le saut entre le passé et la génération actuelle est très notable en termes de graphismes. , et pourrait être l’une des sections qu’Electronic Arts continuera à développer pour offrir une plus grande immersion et se différencier des livraisons précédentes.

Nous vous laissons quelques exemples.

Timo Werner #FIFA 21 # PS5 pic.twitter.com/PPo1Jh8NoC – Murilo Rodrigues (@murilopsx) 3 décembre 2020

A gauche Fifa 21 sur # PS4 et à droite Fifa 21 sur # PS5 C’est la prochaine génération 🔥 pic.twitter.com/aIvFHq4uLV – Steven 🎮PlayStation 5 🎮 (@PS_NextGen) 26 novembre 2020

FIFA 21 sur PS5 😱⚽️ pic.twitter.com/LFNvWSf9FB – Motivations de football (@MotivacionesF) 5 décembre 2020

# FIFA21 # PS5 – En-tête puissant. Méfiez-vous des expressions faciales et de la déformation de la balle pic.twitter.com/XLJGg4rwB8 – Kupari_es (@kupari_es) 5 décembre 2020

FIFA 21 est le premier à proposer des cheveux de nouvelle génération # PS5Share pic.twitter.com/dQYlkadzLS – Robert T. Ramsey (@ShogunRok) 3 décembre 2020

Voici à quoi ressemblera FIFA 21 sur les consoles de nouvelle génération (PS5) Le changement est-il perceptible? Attention, PES 2021 n’est pas de PS5, il faudra attendre 2022 pour encore comparer les graphismes! #PLAYLANMYM, on a tout! pic.twitter.com/lwHEWklXlD – PLAYLANMYM (@PLAYLANMYM) 6 décembre 2020

Que pensez-vous des améliorations graphiques de FIFA 21 sur les consoles de nouvelle génération? Dites le nous dans les commentaires.

Les mises à niveau ne sont disponibles que sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S

Nous vous rappelons que pour jouer à cette version améliorée de FIFA 21, vous pouvez acheter FIFA 21 Next Level Edition (NXT LVL Edition) pour PlayStation 5 ou Xbox Series X | S, qui est livré avec une nouvelle illustration de Mbapé sur la couverture et coûte 69,99 $ USD. . Cependant, sachez que vous pouvez également jouer à cette version si vous avez une copie de FIFA 21 pour PlayStation 4 ou Xbox Series X | S. Tout ce que vous avez à faire est de passer à la version mise à niveau sur PlayStation 5 ou Xbox Series X | S sans frais supplémentaires avant la sortie de FIFA 22.

Aussi, vous devez savoir que cette version améliorée n’est pas disponible sur PC, mais les joueurs sur cette plateforme devront se contenter des éditions PlayStation 4 et Xbox One, et Electronic Arts a expliqué qu’il avait pris cette décision pour que de nombreux joueurs ne le fassent pas. sera laissé sans jouer à FIFA 21.

FIFA 21 NXT LVL Edition est uniquement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette nouvelle itération si vous visitez son fichier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.