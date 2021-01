FIFA 21 est le dernier opus de la saga plus que populaire d’EA Sports. De la même manière qu’il y a quelques années, FIFA Ultimate Team Il redevient la modalité star du jeu vidéo. Pour ceux qui ne sont pas conscients de cet aspect, cela consiste à construire une équipe à partir de zéro, en l’amenant au sommet grâce à un processus qui vous obligera à améliorer les joueurs et leurs statistiques, ainsi que leur signature correspondante jusqu’à ce qu’ils soient capables de grimper dans différentes ligues. et championnats en ligne.

Une proposition aussi simple sur papier que complexe en raison de tous les paramètres que vous devez maîtriser pour obtenir le performances maximales de vos joueurs. Si vous n’êtes jamais entré dans FIFA 21 FUT ou si vous vous sentez un peu perdu, calmez-vous, de NeoxGames, nous allons vous recommander plusieurs conseils qui rendront sans aucun doute vos premiers pas dans cette modalité populaire plus supportables.

Si après avoir connu les trucs et astuces pour vous améliorer dans FIFA 21 FUT vous osez créer votre équipe et concourir en ligne, rappelez-vous que vous pouvez vous inscrire à l’eCopa 2021, la nouvelle édition du tournoi national du titre EA Sports et qui réunit des joueurs amateurs et professionnels. Vous avez jusqu’au 21 janvier pour préparer votre inscription!

FIFA 21 | Arts électroniques

Prioriser les pièces aux enveloppes

FIFA FUT est connu pour ses enveloppes dans lesquelles, disponibles dans différentes catégories, nous pouvons obtenir de meilleurs joueurs. Bien qu’il soit très tentant de réaliser un Messi ou CR7, parmi d’autres footballeurs, nous recommandons fortement que faire fortune en collectant des pièces. Après tout, et en jouant souvent, nous aurons également des packs à travers les différents modes de FIFA FUT. Il vous suffit d’être patient et d’améliorer votre équipe petit à petit.

Squad Battles, un moyen d’obtenir des récompenses juteuses

FIFA 21 Squad Battles est l’une des variantes les plus divertissantes et amusantes pour obtenir des récompenses intéressantes pour notre équipe dans FUT. Contrairement à la variante normale, en Batailles d’escouade Nous affronterons des équipes d’autres joueurs, mais contrôlées par la machine. En fonction du niveau de difficulté que nous avons choisi pour l’IA, nous grimperons dans les rangs et donc dans de meilleures récompenses allant de plus de pièces à des packs premium juteux.

Achetez toujours des joueurs qui correspondent à votre budget

Cela peut sembler une évidence, mais il ne fait jamais de mal de se souvenir: achetez toujours des joueurs sur le marché qui correspondent à votre budget. Il est peu utile de laisser 70% de tout ce qui est sauvegardé dans un seul joueur si les autres ne sont pas capables de se mesurer. Soyez patient lors de la création d’un modèle. Sans aucun doute, l’une des règles d’or pour bien démarrer dans FIFA 21 FUT.

FIFA 21 | EA Sports

Quand devriez-vous acheter des joueurs?

FIFA 21 est un jeu de football, mais qui peut devenir assez complexe si l’on ne tient pas compte de certains éléments. L’un d’eux est de choisir le bon moment pour faire cette signature que nous recherchons depuis si longtemps. Avant de lancer FutChampions, par exemple, le marché des transferts monte en flèche dans les prix, toujours à la hausse. Au contraire, à la fin des FutChampions, le prix des joueurs chute, étant ainsi le moment idéal pour acquérir certains footballeurs pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop de pièces.

Choisissez judicieusement la meilleure récompense

Dans FIFA 21 FUT, nous avons d’innombrables façons d’obtenir des pièces, des enveloppes et des récompenses intéressantes. L’un des aspects les plus addictifs est Division Rivals, une compétition qui a lieu pendant la semaine. À l’issue de celui-ci et en fonction de nos performances, nous pourrons accéder à diverses récompenses qui seront distribuées sous forme de enveloppes transférables, enveloppes non transférables ou pièces de monnaie. Notre conseil? Optez toujours pour les pièces autant que possible, au moins pendant les premières étapes de FIFA 21 FUT. Il sera temps d’ouvrir les enveloppes plus tard.

Si vous le pouvez, jouez à la coopérative

Tout jeu en entreprise est toujours plus amusant. FIFA 21 n’allait pas être moins et dans le cas de FIFA Ultimate maintenant nous pouvons progresser avec notre équipe en mode coopératif. Si vous connaissez un coéquipier qui parle couramment le jeu vidéo, n’hésitez pas à lui demander s’il veut jouer à des jeux avec vous, il vous aidera à grimper dans FIFA 21 FUT et vous donnera de sages conseils.