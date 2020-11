Nous passons en revue certaines des offres les plus intéressantes que nous avons pu trouver dans la décoration et le merchandising de jeux vidéo

Par Manuel Buzón / Mis à jour le 27 novembre 2020, 18: 262 commentaires

Nous, les joueurs, aimons exposer que nous sommes fans de nos titres préférés, et la façon dont nous utilisons habituellement pour démontrer cela est généralement de remplir nos espaces avec du merchandising et des éléments dudit titre ou de l’étude; Pour cette raison, nous avons voulu préparer une liste avec certains de ces éléments que, au milieu du Black Friday, nous avons trouvé en vente. Nous espérons que cela vous aidera!

Offres dans divers merchandising

Le merchandising n’a pas été la catégorie la plus favorisée ce Black Friday; Il existe des offres sur le Web, mais vous devez les rechercher activement pour trouver quelque chose d’intéressant. Afin de la rendre aussi générale que possible, nous avons clarifié la liste suivante des articles en vente:

Jeux Funko-Pop: Mortal Scorpion (MK) pour 10,76 euros (Prix d’origine 12,19 euros). Ces belles figures sont appréciées par beaucoup pour leur liste inépuisable de licences et leur apparence simple et conviviale; bien que nous ne classions pas Scorpion comme quelqu’un qui entre dans cette catégorie. Sa figurine est maintenant en vente sur Amazon.

Sac à dos Big Daddy (Bioshock) pour 64,95 euros (Prix d’origine 99,99 euros). Les plus dévoués au travail de Ken Levine aimeront savoir que cette pièce de merchandising de sa célèbre série de titres est en vente, avec un look sportif et quelques accessoires qui nous rappellent d’où vient son inspiration.

LEGO Super Mario (Pack initial) pour 42,70 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Sans être le prix le plus bas auquel nous ayons vu cet ensemble du plombier rouge, c’est quand même un bon prix pour ceux qui veulent débuter la collection, ou simplement avoir une pièce complète de cette curieuse collaboration. Chez Amazon, nous trouvons d’autres ensembles proposés, comme ce pack d’extension.

Jeux Funko-Pop: Marcus Fenix ​​(GoW) pour 9,95 euros (Prix original 15,95 euros). Il est le héros incontesté de la saga Gears, il a également plusieurs personnages Funko qui lui sont dédiés; Celui-ci, avec son look plus mature des derniers titres de la série, est l’un de nos favoris et est maintenant en vente.

T-shirt blanc UNSC (Halo Wars 2) pour 10 euros (Prix original 16,90 euros). Le Conseil spatial des Nations Unies est l’un des organes les plus importants de la série Halo, ainsi que l’une des principales parties de Halo Wars, pour ceux liés à sa cause, cette chemise est un bon souvenir.

Figurine de Nathan Drake + kit Merchandising (Uncharted 4) pour 49,95 euros (Prix d’origine 79,99 euros). Ce pack de marchandisage complet de la saga d’action-aventure bien-aimée de Naughty Dog contient une figurine de son protagoniste principal, un ensemble d’épinglettes basé sur le dernier opus et un ensemble de verres à liqueur à thème.

Jeux Funko-Pop: Sora Drive Form (KH) pour 14,54 euros (ancien prix 19,39 euros). La figurine Funko du protagoniste absolu de la saga Kingdom Hearts est à nouveau disponible à un prix légèrement inférieur à son original, ainsi qu’à un prix inférieur à ce que nous avons vu ces dernières semaines.

Livre Final Fantasy XV. L’aube du futur (FFXV) pour 17,78 euros (prix antérieur 21,55 euros). Ce livre dévoile la fin que Tabata ne pouvait pas nous offrir pour son dernier Final Fantasy; Maintenant, c’est avec une légère réduction de prix, mais nous devons garder à l’esprit que c’est dans un anglais parfait.

Pull de Noël PlayStation (taille XL) pour 19,99 euros (prix d’origine 39,99 euros). Si chez vous vous faites partie de ceux qui portent habituellement des pulls de Noël et que vous êtes lié à la marque PlayStation, la remise que ce pull peut vous intéresser. Pour ceux qui ont une telle habitude, mais qui ne sont pas liés à la marque Sony, chez xtralife, ils en ont maintenant une bonne collection.

Game and Watch: Super Mario Bros pour 49,90 euros (prix d’origine 59,99 euros). Ce n’est pas la première fois de la semaine que nous trouvons cette petite console commémorative à ce prix, mais compte tenu du sujet que nous traitons dans ce texte, et de l’assiduité avec laquelle cet article sort de ladite offre, nous avons voulu l’inclure une fois de plus.

Notre couverture des jours précédant le Black Friday jusqu’à présent

En terminant ce texte, nous souhaitons passer en revue certaines de nos compilations d’offres qui ont eu lieu pendant ces jours avant le Black Friday; tous se rapportaient plus ou moins à la liste présentée ici:

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección sur notre chaîne Telegram ou sur nos profils de magazines Twitter, Facebook et Flipboard. Vous pouvez également jeter un œil à la chasse aux bonnes affaires Xataka, Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, 3DJuegos, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Vous pouvez également trouver ici les meilleures offres Black Friday 2020

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

En savoir plus: Black Friday 2020, Merchandising et Offres.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');