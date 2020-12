Parmi tout le catalogue d’applications de Google, l’une des plus intéressantes est Files by Google. Une application qui peut être un explorateur de fichiers de manière plus que solvable et qui reçoit désormais une nouvelle amélioration pour faciliter la lecture de vidéos dans la même application.

Si vous ne connaissez pas Fichiers de Google, commentez pour rappeler qu’il est né comme un utilitaire pour libérer de l’espace dans Android Go et qu’en même temps que le nom de famille Go a été perdu, il est devenu un utilitaire de base et pas seulement dans les téléphones d’entrée de gamme. Outre la possibilité originale de libérer de l’espace sur le mobile, nous avons également accès à un système de fichiers complet et même un lecteur vidéo intégré.

Dix secondes en avant ou en arrière

Appuyez deux fois sur Google Files pour la vidéo 1 pic.twitter.com/W6MHRH7MPT – jð † åå ¢ êµvê (@josetxu_granada) 15 décembre 2020

Et à tous les avantages qu’il offre, s’ajoute désormais une nouvelle amélioration qui concerne le lecteur multimédia. Ceci est maintenant amélioré dans 1.0.346212449 qui est mis en œuvre avec un système de contrôle de lecture gestuelle pour les vidéos que nous exécutons dans la même application.

Si nous ouvrons une vidéo, soit en mode plein écran, soit verticalement, nous pouvons appuyer deux fois sur l’écran, à gauche ou à droite. Cela fera apparaître une commande de lecture qui vous permet de sauter en avant ou en arrière par périodes de 10 secondes.

Appuyez deux fois sur Google Files pour la vidéo pic.twitter.com/HZJklL6Pjh – jð † åå ¢ êµvê (@josetxu_granada) 15 décembre 2020

Les gestes ne sont pas nouveaux dans Google FilesIl faut se rappeler qu’en octobre, il a été mis à jour en introduisant des gestes pour contrôler le volume et la luminosité de l’écran.

Ce n’est pas que ce soit le lecteur vidéo parfait, mais si nous sommes dans l’application Google Files et que la vidéo est longue, ce système peut accorder un plus pour se déplacer rapidement et sans avoir à déployer des contrôles traditionnels.

Fichiers Google

