La nouvelle année, qui vient de commencer, sera très spéciale pour les fans de la saga Uncharted. Bien que Naughty Dog n’ait pas révélé ses plans pour un nouveau jeu, la franchise a été évoquée en raison de la production cinématographique en cours de développement ces dernières annéesAprès une longue attente, il a pris plus de forme. Pour commencer 2021 du bon pied, les cinéastes ont permis aux fans de jeter un regard neuf sur de nouvelles imagesde ce qui fait apparemment partie de certaines scènes du film.

Dernièrement, plusieurs images ont émergé du plateau de tournage Uncharted, grâce auxquelles les fans ont pu voir certains des objets et des décors qui seront utilisés dans le film. Compte tenu du fait que la production sera enfin prête cette année, les responsables du film ont décidé de partager de nouvelles photos pour exciter les fans.

Qu’ont-ils enseigné cette fois?

Grâce au compte Twitter officiel du film Uncharted, 4 images ont été officiellement révélées qui feront apparemment partie du film final. Pour cette occasion, les images ne montrent aucun des personnages clés, mais montrent des objets qui paraissent indispensables à Nathan Drake pour découvrir un éventuel trésor.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy – Uncharted (@unchartedmovie) 1 janvier 2021

Sur les 4 images, nous avions déjà pu en voir 2, celle avec la carte du monde et celle avec (apparemment) Nathan Drake (Tom Holland) tenant une étrange clé en forme de croix. Rappelez-vous que Mark Wahlberg a été montré comme Sully il y a quelques semaines et que cet acteur jouera le partenaire de Nathan Drake pendant l’intrigue.

Cependant, il y en a 2 nouveaux. On nous permet de jeter un regard plus détaillé sur l’ancienne clé dont nous vous avons parlé et qui apparemment s’est divisée en 2 parties, qui se trouvent sur plusieurs cartes. L’autre est également très intéressante, car elle révèle une statue datant d’une époque très ancienne, à en juger par les toiles d’araignée, et qu’il semble être de Francis Drake, un personnage historique qui a inspiré Nathan Drake à partir à la recherche d’un trésor légendaire. La première du film Uncharted est prévue le 16 juillet 2021 après un retard (il était prévu pour mars de l’année prochaine) dans le tournage en raison de la pandémie.