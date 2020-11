La vidéo est devenue le moyen de communication le plus populaire de notre époque et de plus en plus d’entreprises et de particuliers sont encouragés à créer leurs propres vidéos, soit pour promouvoir un produit ou un service, soit pour libérer leur créativité. comme le montre le phénomène du «youtuber». Cependant, se lancer n’est pas toujours facile si vous ne disposez pas des bons outils.

Filmora est l’un de ces outils, un éditeur vidéo conçu pour que tout utilisateur apprenne à le gérer rapidement et avec d’excellents résultats, quelle que soit votre expérience antérieure avec ces types d’applications. Filmora fournit de nombreuses fonctionnalités des éditeurs vidéo professionnels, mais avec une courbe d’apprentissage disponible pour tous ceux qui souhaitent commencer à éditer leurs propres vidéos sans perdre de temps.

Parmi les fonctions de base de Filmora se trouvent ce que vous attendez et bien d’autres: couper, rogner et faire pivoter des vidéos, contrôler la vitesse de lecture, régler la luminosité, appliquer des effets, éditer l’audio … Mais il dispose également de fonctions avancées telles que la composition de clips superposés et effets d’écran vert, écran partagé, zoom complexe, Picture-in-Pinture (vidéos flottantes) et un long etc. pour obtenir le résultat que vous recherchez.

La chose la plus intéressante à propos de Filmora, il faut le souligner, est qu’il a été conçu pour que tout le monde puisse l’utiliser sans complications, de sorte que toutes les fonctions qu’il intègre ne submergent pas le nouvel utilisateur, mais sont là quand vous en avez besoin, offrant Par défaut, une interface d’application est à la fois simple et intuitive de sorte qu’en l’explorant, vous puissiez découvrir son potentiel.

Ainsi, Filmora est une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent développer une stratégie de marketing vidéo, mais qui n’ont pas les ressources pour embaucher un spécialiste; et aussi pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent se lancer dans l’art passionnant de, par exemple, l’édition de vidéos pour YouTube. Avec Filmora, vos vidéos seront prêtes en quelques minutes, une fois que vous avez appris les concepts de base de l’application.

C’est le nœud du problème, non?: Apprendre à éditer des vidéos. Mais si nous avons insisté sur le fait que l’une des forces de Filmora est sa courbe d’apprentissage accessible, c’est parce que c’est vrai et, bien sûr, vous pouvez le voir par vous-même. Comment? Nous allons vous donner les instructions précises pour que vous puissiez vous plonger dans le montage vidéo, en profiter et obtenir des résultats de qualité supérieure.

Tout d’abord, allez sur le site officiel de Filmora et téléchargez la version gratuite, disponible précisément pour que même les utilisateurs les plus craintifs n’hésitent pas à l’essayer. Cette version possède toutes les fonctions de l’application payante, avec la particularité que les vidéos générées comprendront un filigrane. Cependant, ne vous inquiétez pas à ce sujet, car il s’agit de faire les premiers pas.

Une fois que vous avez installé Filmora, vous pouvez commencer à utiliser l’application, car comme on dit, elle est très intuitive. Cependant, vous aurez peut-être besoin d’un peu d’aide pour maîtriser les bases et le meilleur endroit où aller est la chaîne officielle Filmora sur YouTube, où elles sont régulièrement publiées. tutoriels vidéos et astuces Avec lequel vous presserez jusqu’à la dernière goutte du potentiel de cet éditeur vidéo.

Nous vous recommandons de commencer par la vidéo suivante, qui montre les principales options d’édition de Filmora9, la dernière version de Filmora. En seulement 10 minutes, vous vous familiariserez avec l’interface de l’application et apprendrez à importer vos vidéos, couper un clip, utiliser des images clés, la correction des couleurs et l’étalonnage, ajouter des calques et des transitions, et ajouter des filtres. N’oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des trucs et astuces!