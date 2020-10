En cette année pandémique, le COVID-19 nous empêchera de profiter de la célébration de la Toussaint: Halloween est annulée cette année. Cependant, ce n’est pas une excuse pour ne pas passer une bonne nuit en famille et passer la journée d’une manière différente. En plus de tous les épisodes spéciaux des Simpsons et d’autres séries, dans Disney Plus, nous pouvons trouver dix films d’Halloween à apprécier tous ensemble.

Parmi les films sélectionnés qui peuvent être vus sur la plateforme, la plupart centrent leur action autour d’Halloween. Presque tous se trouvent dans le Collection Halloween qui peut déjà être consulté lors de l’entrée Disney Plus. Quels sont les films d’Halloween les plus recommandés à regarder sur cette plateforme de streaming?

Noix de coco

Dans ce film d’animation de 2017, Coco, nous suivons Miguel, un garçon de 12 ans qui est accidentellement transporté dans le monde des morts. Là, il aura besoin de l’aide de son arrière-arrière-grand-père, qui était musicien, pour retourner avec sa famille dans le monde des vivants et supprimer l’interdiction qui empêche ses membres de jouer de la musique.

Rien que pour son intrigue, liée à Halloween et, en même temps, pleine de culture et de traditions mexicaines, ce film de Disney en vaut la peine, ravira à la fois aux plus petits et au reste des habitants de la maison. Dans un excellent choix comme film pour Halloween.

Le retour des sorcières

Dans Return of the Witches (1993), trois sœurs sorcières revivent le soir d’Halloween. Ils sont restés jeunes en suçant la vie des enfants de Salem. Maintenant qu’ils ont ressuscité, ils prévoient de continuer à faire de même. Mais ils devront se battre contre trois enfants et un chat. Les sorcières ou les trois enfants et le chat seront-ils plus intelligents?

Cauchemar avant Noël

Dans le classique de Tim Burton The Nightmare Before Christmas (1993), Jack Skeleton est fatigué de la vie routinière de Halloween Town, alors quand il trouve le portail qui mène à Christmas Town, il décide de faire tout ce qu’il peut pour célébrer Noël. festivité. Cependant, ses souhaits de Noël rendent les vacances Jack essaie de créer un effrayant pour le monde.

Ville d’Halloween

Ce n’est pas un seul film, vous devez donc prendre en compte le bon ordre pour les voir. C’est: Halloweentown: Quelle famille à moi!, Halloweentown: Revenge; Halloweentown: Witch Academy et retour à Halloweentown.

Les quatre films tournent autour Marnie. La jeune fille découvre dans le premier film qu’elle est une sorcière, tout comme sa grand-mère. Dans le premier film, le petit découvrez pourquoi sa mère ne la laisse pas sortir pour Halloween et ses racines, sa famille maternelle est magique. Tout au long des films, nous suivrons les aventures de Marnie, sa grand-mère et son frère, jusqu’à ce que nous atteignions un moment clé de leur séjour à l’université. Et est-ce que Marnie fait partie d’une ancienne prophétie qui dit qu’il trouvera un pouvoir caché que sa famille a enterré

Les jumeaux ont jeté un sort deux fois

Dans The Twins Charm Twice et The Twins Charm Again, nous suivons Cam et Alex. Deux jumeaux séparés à la naissance qui viennent d’un monde plein de magie, Coventry. Avec l’aide de ses nouveaux pouvoirs magiques ils devront se battre pour sauver leur royaume, dans laquelle ce sont des princesses. Mais, Vont-ils sauver leur nouvelle maison? Vont-ils quitter la Terre et aller vivre à Coventry?

Extra: Frankenwinnie

En 1984, le court métrage intitulé Frankenwinnie est sorti. Dans ce film de 26 minutes, le chien de Victor, Sparky, meurt tragiquement. Cependant, l’enfant ne perd pas l’espoir de le récupérer, c’est pourquoi décide de le ramener à la vie avec l’aide de la science.

En 2012, l’entreprise a décidé de récupérer l’histoire, mais dans ce cas ils ont fait un film d’animation. Le film modernise le court métrage classique avec Disney et Tim Burton.