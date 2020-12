Cyberpunk 2077 prendra en charge le Ray Tracing.

Cela a été de nombreuses années d’attente et, bien que CD Projekt RED ait demandé que rien ne soit diffusé, les fuites étaient inévitables. Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre prochain et promet de casser la barre que Geralt avait laissée avec The Witcher 3. Il est encore trop tôt pour savoir s’il en sera capable, mais au moins on a déjà une idée de ce que le jeu va offrir. L’ensemble de votre carte a été filtré avec toutes les activités disponibles.

La carte Cyberpunk 2077 révèle ses secrets

Après avoir connu la taille du patch du jour 1, et longtemps après avoir vu à quoi ressemblera la carte du jeu, les activités qui y figureront ont maintenant été révélées. Un utilisateur posté sur Reddit la carte depuis le menu du jeu, montrant tout ce qui peut être fait à l’intérieur et à l’extérieur de Night City. Filtration qui arrive quelques jours après première d’un jeu dans les coulisses depuis 8 ans.

Le moment est venu de vivre l’histoire de V. De CD Projekt RED, ils prévoyaient déjà que la carte de Cyberpunk 2077 serait plus petite que celle de The Witcher 3, mais avec plus de choses à faire. Cet aperçu donne de bonne foi que nous ne manquerons pas de choses à faire une fois que nous entrerons dans cette ville futuriste, et que les heures et les heures de départ arrivent. Sans surprise, un membre de l’équipe de développement a avoué avoir pris plus de 150 heures et ne pas avoir atteint 100% du jeu. Voulez-vous jouer maintenant?

