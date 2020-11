Sorti il ​​y a exactement 55 jours, Android 11 fait déjà partie de nombreux modèles de marques de smartphones, qui l’ont installé. Mais il y en a aussi d’autres qui n’ont pas encore publié les versions officielles du système d’exploitation mobile pour leurs familles de terminaux.

Combien de modèles de mobiles Samsung sur le marché recevront le nouvel Android 11 de Google? Eh bien, officiellement, nous ne savons pas, mais officieusement une liste a été divulguée avec tous, près d’une centaine.

Une interface utilisateur 3.0 Android 11

Samsung prévoit de mettre à niveau jusqu’à 90 appareils vers One UI 3.0, selon une liste publiée en ligne. @TheGalox, un expert en filtrage de contenu et le plus prolifique des réseaux comme Twitter, a confirmé que la liste est vraie, et comprend le Galaxy S10 et le Note 10, ainsi que de nombreux modèles de la série Galaxy A, ainsi que des appareils plus récents comme le S20 FE et le Z Fold2.

Samsung a annoncé en août dernier que plusieurs dizaines de ses smartphones et tablettes entre les séries Samsung Galaxy S, Note et A, M et Tab seraient éligibles pour 3 mises à jour du système d’exploitation Android. Donc dans le pire des cas, la liste présentée par @TheGalox_ peut avoir été construite à partir d’une précédente officielle.

Selon Samsung Korea, nous devrions commencer à voir versions stables de One UI 3.0, la propre couche de personnalisation de Samsung basée sur Android 11, à partir de décembre.

Téléphones Samsung qui seront mis à jour vers Android 11

Le nouveau système d’exploitation arrivera premier aux produits phares actuels comme le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20 et sûrement sur des marchés comme la Corée du Sud. Espérons que les versions One UI 3.0 seront publiées en Europe et aux États-Unis avant la fin de l’année, compte tenu de la publication des dernières mises à jour de One UI.

Ci-dessous la liste des 90 modèles, qui n’est pas officielle mais peut servir d’indicateur et comprend également des tablettes:

Galaxy A QuantumGalaxy A01Galaxy A01 CoreGalaxy A10Galaxy A10Galaxy A11Galaxy A20Galaxy A20eGalaxy A20sGalaxy A21Galaxy A21sGalaxy A30Galaxy A30sGalaxy A31Galaxy A40Galaxy A40sGalaxy A41Galaxy A42 5GGalaxy A50Galaxy A50Galaxy A51Galaxy A51 5GGalaxy A51 5G UWGalaxy A60Galaxy A70Galaxy A70sGalaxy A71Galaxy A71 5GGalaxy A71 5G UWGalaxy A80Galaxy A8sGalaxy A90Galaxy A90 5GGalaxy FoldGalaxy Fold 5GGalaxy M01Galaxy M01 CoreGalaxy M10Galaxy M11Galaxy M20Galaxy M21Galaxy M30Galaxy M30sGalaxy M31Galaxy M31sGalaxy M40Galaxy M51Galaxy Note 10Galaxy Note 10 5GGalaxy Note 10 LiteGalaxy Note 10 PlusGalaxy Note 10 Plus 5GGalaxy Note 20Galaxy Note 20 5GGalaxy Note 20 UltraGalaxy Note 20 Ultra 5GGalaxy S10Galaxy S10 5GGalaxy S10 LiteGalaxy S10 PlusGalaxy S10eGalaxy S20Galaxy S20 5GGalaxy S20 5G UWGalaxy S20 FEGalaxy S20 FE 5GGalaxy S20 PlusGalaxy S20 Plus 5GGalaxy S20 UltraGalaxy S20 Ultra 5GGalaxy Tab A 10.1 2019Galaxy Tab A 8.0 2019Galaxy Tab A 8.4 2020Galaxy Tab A7 10.4 2020Galaxy Tab Active ProGalaxy Tab S3Galaxy Tab S5eGalaxy Tab S6Galaxy Tab S6 5GGalaxy Tab S6 LiteGalaxy Tab S7Galaxy Tab S7 5GGalaxy Tab S7 PlusGalaxy Tab S7 Plus 5GGalaxy XCover 4sGalaxy XCover ProGalaxy Z FlipGalaxy Z Flip 5GGalaxy Z Fold2Galaxy Z Fold2 5G