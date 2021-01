Près d’un an depuis le lancement de son actuelle famille haut de gamme, le Huawei P40, il semble que la société chinoise se prépare déjà à la présentation de sa prochaine famille successeur: le Huawei P50, qui aura à nouveau un modèle original et une variante de spécifications plus élevées sous le nom de Huawei P50 Pro Et en fait, les derniers détails se sont concentrés sur ce terminal.

C’est ainsi que Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom d’OnLeaks, l’a partagé, ce qui nous donne les premiers rendus non officiels du téléphone, ainsi que quelques détails sur la disposition et la configuration de ses caméras, l’un des aspects fondamentaux des smartphones de la marque.

Et voici votre tout premier aperçu du # HuaweiP50Pro! #VoiceCommunity # OnlyOnVoice @ VoiceHQ⭕️Exclusif 👉🏻 https://t.co/TleWnClnJX pic.twitter.com/0YM8A1QYVT – Steve H.McFly (@OnLeaks) 31 décembre 2020

Comme son prédécesseur, le Huawei P50 Pro conservera l’affichage en cascade, avec un panneau de 6,6 pouces qui s’étendra sur un châssis d’environ 159 mm de haut et 73 mm de large.

Bien que cette fois, il n’y aura que une seule caméra frontale perforée contre le double selfie du P40. Cependant, il est surprenant que le téléphone dispose d’un écouteur traditionnel au lieu de la fonction d’écran vibrant qui nous a précédemment surpris sur le P40. De même, le fait que le nouveau téléphone n’inclue qu’une caméra selfie impliquerait vraisemblablement qu’il ne serait pas non plus en mesure d’offrir sa fonction de déverrouillage du visage par infrarouge.

Quant au dos, bien qu’aucune image ou dessin n’ait été dévoilé pour le moment, la présence de un système à trois caméras avec une caméra principale améliorée et une caméra de cinéma ultra-large.

Cependant, il y a encore mois avant la sortie du Huawei P50 Pro, de sorte que les détails disponibles sont encore quelque peu rares et flous. Ainsi, un autre des points cruciaux de son lancement sera si, par rapport au changement d’administration déjà produit aux États-Unis, l’entreprise pourra enfin recommencer à expédier des appareils avec les services Google.