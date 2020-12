La grande majorité des spécifications des nouveaux écouteurs Samsung sont déjà dans le domaine public.

Écrit par María Veiga dans les écouteurs

Samsung a un gros problème de fuites. Au cours du dernier mois et demi, nous avons assisté à un barrage constant de nouvelles concernant leurs sorties à venir et à venir, la série S21 de smartphones et d’écouteurs. Galaxy Buds Pro.

Comme pour la gamme de smartphones, les écouteurs sont à nouveau connus avant leur arrivée dans les magasins. C’était d’abord une information exclusive d’Evan Blass et maintenant c’est Ishan Agarwal qui nous illustre avec plus d’aspects des Buds Pro que nous verrons avec le Galaxy S21 ensuite 14 janvier.

Savoir plus: Samsung et Fortnite organisent un «trolling» épique à Apple

Ce sera le Galaxy Buds Pro

Comme collecté à partir de 91 mobiles, les nouveaux écouteurs Samsung seront livrés avec une batterie de 28 heures. Cela signifierait une augmentation notable de la charge par rapport à son prédécesseur, environ 20%. Inclurait également annulation active du bruit et résistance à l’eau IPX7.

Les autres fonctionnalités que les Galaxy Buds Pro incluront sont Audio spatial 3D, son Dolby Atmos ou détection vocale, bien que ce dernier uniquement sur les smartphones avec OneUI 3.0 basé sur Android 11. Ils viendraient aussi avec quatre réglages de volume, capteurs gyroscopiques, ANC et fonction personnalisables Trouver mes écouteurs pour les localiser plus facilement en cas de perte.

Il y a plus. On suppose que le la batterie individuelle de chaque écouteur sera de 61 mAh, tandis que celui de cas de charge aura une capacité de 472 mAh. Ensemble, et toujours en s’appuyant sur la charge de l’étui, les Galaxy Buds Pro devraient arriver aux 28 heures promises.

Enfin, concernant son prix, les spéculations tournent autour du 229 euros. Le Galaxy Buds Pro sortira le même jour que la série S21, mais ne sera pas inclus dans la boîte. Bien sûr, on s’attend à ce que offre de lancement la société coréenne fait une sorte de promotion et cela peut être possible avec un achat à l’avance obtenez-les en cadeau.