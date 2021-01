Le 17 novembre 2020, Huawei a vendu sa sous-marque Honor après avoir été «sous une énorme pression». L’honneur est actuellement entre les mains de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co donc, techniquement, nous ne parlons plus des téléphones Huawei. Cependant, la vente n’a pas paralysé le rythme des lancements prévus par Honor, et les premières spécifications de l’un de ses mobiles 5G pour 2021 ont déjà été divulguées.

Il s’agit du Honor V40, appartenant à la famille V, des mobiles de moyenne et haute gamme avec des spécifications assez compétitives et qui, dans des cas comme le Honor V30, sont arrivés en Espagne.

120Hz et MediaTek à bord

L’expansion de MediaTek en 2020 a été remarquable, et avec sa dimension à bord de dizaines d’appareils. Le Honor V40, selon les fuites, miserait également sur un processeur de la marque chinoise, en l’occurrence le MediaTek Dimensity 1000+, l’une de ses propositions les plus puissantes pour tenir tête à Qualcomm. Grâce à ce processeur, le Honor V40 sera un appareil 5G.

Selon la filtration, le panneau OLED 120Hz arrivera pour ce Honor V40, avec une résolution Full HD +

En dehors de ce processeur, la fuite indique que cet appareil aura un énorme panneau de 6,72 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De même, la réponse de l’entrée tactile sera de 300 Hz, selon la source. L’arrivée du 120Hz à Honor est une excellente nouvelle et c’est que des appareils de la gamme la plus élevée dans son ancienne maison, comme le Huawei Mate 40 Pro, sont arrivés sur le marché avec 90Hz.

Ce panneau et ce processeur seront accompagnés d’une configuration de 8 Go de RAM LPDDR4X ainsi que d’une mémoire interne de 128 ou 256 Go, dans les deux cas UFS 2.1. La mémoire peut être étendue par des cartes microSD. Concernant les caméras, un capteur principal compris entre 50 et 64 mégapixels est attendu, accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et de deux caméras secondaires de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur. La caméra selfie devrait mesurer 32 + 16 mégapixels, large et ultra large.

Enfin, la fuite indique une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 66 W. De même, il est attendu Charge sans fil de 44 W. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur le prix possible et la disponibilité de ce modèle, bien que l’année dernière nous ayons pu tester la version précédente fin janvier.

Via | MySmartPrice

