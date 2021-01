Les spécifications du Nokia 1.4 ont été presque complètement divulguées. Ce sera une gamme d’entrée avec un prix de moins de 100 euros, selon les informations divulguées. Le terminal sera le successeur du Nokia 1.3, un terminal livré avec Android GO et au prix de 79 euros en Espagne, conçu principalement pour un usage basique.

Comme on le lit dans GSMarena, il y aura des changements importants au niveau matériel dans ce Nokia 1.4, un modèle également orienté vers l’entrée de gamme, mais avec une configuration un peu plus ambitieuse par rapport à ce que l’on a vu la dernière génération.

Ce sera le Nokia 1.4, selon les fuites

Le Nokia 1.4, selon les informations divulguées, disposera d’une dalle HD + LCD de 6,51 pouces, un grand saut en diagonale d’écran par rapport aux 5,71 pouces de la génération précédente. La configuration mémoire reste, avec 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, quelque chose qui indique que le terminal viendra de la main d’Android GO, la version réduite du système d’exploitation Google.

Le processeur de ce Nokia 1.4 est encore inconnu, mais étant un mobile avec Android, ce sera une plateforme d’entrée

Avec cette modeste configuration viendra une batterie de 4000 mAh qui alimentera un processeur quad-core, à une fréquence maximale de 1,3 GHz, encore inconnue. Comme extras, Il aura une prise casque, un lecteur d’empreintes digitales et un emplacement pour carte microSD.

Nokia 1.3.

Au niveau photographique, il disposera, selon la filtration, d’un appareil photo principal de 8 mégapixels et d’un capteur secondaire de 2 mégapixels. La caméra frontale sera de 5 mégapixels. L’année dernière, il n’y avait qu’une seule caméra arrièreBien qu’il reste à voir ce que le capteur secondaire de 2 mégapixels apporte.

Sur le lancement du Nokia 1.4 il n’y a toujours pas de nouvelles, mais son prix devrait être inférieur à 100 euros, étant une proposition d’entrée pour une utilisation basique.

Via | GSMarena

Partager Filtré les spécifications du Nokia 1.4, la gamme d’entrée HMD en dessous de 100 euros