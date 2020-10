Dans quelques jours, nous avons un nouvel événement de Google dans lequel il présentera ses nouveaux produits intelligents et un nouveau Pixel. En plus du smartphone que nous attendons, un nouveau Chromecast et un haut-parleur intelligent seront presque certainement annoncés.

Nouveau haut-parleur intelligent Google Nest 2020

Il nouveau remplacement pour le Google Home d’origine il pourrait être lancé sous le nom de Google Nest Audio. Cependant, alors que le Google Home était à moitié recouvert de tissu et à moitié recouvert de plastique dur et de section transversale circulaire, ce le nouveau modèle est plus carré et entièrement enveloppé de tissu.

À l’avant, il y aura quatre voyants derrière le couvercle en tissu, qui vont probablement briller et prendre vie lorsque l’Assistant Google écoute les commandes, puis traite chaque demande. L’arrière, quant à lui, aura le cordon d’alimentation et un interrupteur physique pour éteindre les microphones.

Google NestGoogle Nest winfuture

Deux finitions sont présentées, le Charcoal est un gris foncé, tandis que l’autre modèle sera dans une finition plus claire et blanc cassé. Chacun a un cordon d’alimentation blanc. Malgré les rumeurs ci-dessus, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait une option d’alimentation par batterie.

Nouveau Google Chromecast 2020

Ce nouvel appareil peut être capable pour équiper un téléviseur d’un système intelligent en intégrant Android TV. Nous en voyons maintenant de nouveaux plus en détail, pouvant vérifier à la fois la conception et l’utilisation des boutons de la télécommande qu’elle inclura.

Vous pouvez vous attendre à un forme particulière dans sa conception sur le nouveau Chromecast, qui se connecte à un port HDMI. L’alimentation du téléviseur Google est assurée par un câble USB.

Google ChromecastGoogle Chromecast winfuture

Ce qui est le plus frappant est le télécommande. Sa forme rappelle la télécommande que Google a utilisée pour son casque Daydream VR, avec un panneau de navigation en haut, des boutons pour rentrer chez soi et couper le son, et des raccourcis pour l’Assistant Google, YouTube et Netflix. Il y a aussi un bouton d’alimentation – qui peut, espérons-le, contrôler le téléviseur auquel le nouveau Chromecast est connecté, à l’aide des commandes HDMI-CEC – et un bouton de raccourci; les commandes de volume sont sur le côté.

Quant aux spécifications techniques, elles n’ont pas encore émergé. Nous espérons connaître tous les détails dans le Google nouvellement confirmé, qui aura lieu 30 septembre. Leurs nouveaux téléphones Pixel seront également dévoilés.