L’arrivée imminente de Xiaomi 10T Pro semble de plus en plus solide. Après avoir récemment divulgué des images de l’appareil en cours d’utilisation, les premières arrivent maintenant, montrant la recréation officielle de celui-ci. Celles-ci vous permettent de voir dans toute sa splendeur ce qui est l’un des ajouts les plus attendus au catalogue de la marque.

Cela est dû au succès du Xiaomi Mi 9T Mi 9T Pro, lancé officiellement il y a plus d’un an. Après un renouvellement prévu les mois précédentsIl semble que la firme chinoise s’apprête à terminer l’année, enfin, avec le renouveau de la génération précédente combattante.

Il ne le fera pas seul, de toute façon. Le Xiaomi 10T Pro devrait être ajouté un modèle standard et un avec moins de fonctionnalités, appelé «Lite», pour augmenter les options disponibles pour le public.

Xiaomi Mi 10T Pro: un terminal de haut vol

Bien que l’on ne sache pas encore grand chose sur le smartphone, le Xiaomi Mi 10T Pro devrait intégrer certaines des principales fonctionnalités des terminaux haut de gamme du moment. Ainsi, il aurait le puissant Processeur Snadpragon 865 Plus, affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz et batterie de 5000 mAh.

Les images filtrées aujourd’hui permettent de confirmer, en plus, que votre module caméra arrière aura un Capteur principal de 108 mégapixels. Ceci est devenu une habitude dans de nombreux terminaux premium, et Xiaomi répétera le jeu avec le Mi 10T Pro.Ses versions plus contenues pourraient cependant rester à 64 MP. Deux autres objectifs finiront par compléter votre pari photographique dans ce domaine. Dans sa partie avant, il sera intégré dans le coin gauche du panneau.

L’écran serait, cette fois, LCD au lieu d’OLED. Avec cela, l’entreprise pourrait réduire les coûts de fabrication, clé dans un terminal de ces caractéristiques. Cependant, c’est un fait que, comme on peut le voir sur les images, que le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton latéral et non sous la surface avant elle-même. Pour le moment, il n’y a aucune information concernant sa date de sortie ou son prix, qui devrait être révélé très prochainement.

