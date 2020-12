Peu de surprises concernant le prix de ces smartphones, même s’il y en a.

Écrit par María Veiga dans Mobile

Les recherches phares des grandes entreprises dépassent depuis longtemps les barrière de 1000 euros ou la border, Ainsi, avec l’arrivée des nouveaux produits phares, les prix élevés ne surprennent plus personne. Même ainsi, il y a toujours place pour l’espoir voir des réductions de leur RRP

Dans quelques jours, nous aurons entre nos mains les différents modèles de Xiaomi Mi 11 et nous devrons attendre encore (mais pas beaucoup) pour le Samsung Galaxy S21, mais cela l’a déjà été filtré à la fois le prix de certains et d’autres.

Prix ​​de vente de la série Xiaomi Mi 11

Malgré tout le potentiel promis par le nouveau haut de gamme de Xiaomi, une dernière fuite avant son lancement (datée du 28 décembre) a exposé leurs prix de marché supposés. Ainsi, la série Xiaomi Mi 11 commencerait à 4500 yens, environ 565 euros à changer pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 de ROM. Pour le modèle supérieur, avec une configuration 8 + 256 Go, le montant passerait à 600 €, tandis que pour la variante la plus élevée, 12 Go de RAM et 256 de ROM, le RRP serait fixé à 650 euros.

La fuite n’a indiqué aucun montant pour le Xiaomi Mi 11 Pro, bien qu’en regardant les prix du modèle standard, on a l’intuition qu’ils seront plus élevés.

Prix ​​de vente du Samsung Galaxy S21

En référence aux prix de la série Samsung S21, on pourrait dire qu’il y a bonnes et mauvaises nouvelles pour vos futurs acheteurs. D’une part, la version standard et le modèle suivant, c’est-à-dire S21 et S21 +, ils arriveront sur le marché à un prix inférieur à celui de leurs équivalents de la série S20. Le Galaxy S21 démarrera à 849 euros et le S21 à 1049 euros.

La mauvaise nouvelle vient avec la version plus puissante, voir ici le Samsung Galaxy S21 Ultra. Ce terminal sera plus cher que son homologue de la série S20. Plus précisément, vous devrez gratter votre poche jusqu’à 1 349 euros.

Dans chacun de ces modèles, pour 50 euros de plus le terminal peut être acheté avec deux fois la capacité de la mémoire ROM.

Pour mettre toutes les données en perspective, le Galaxy S20 a été lancé pour 999 euros, le S20 + pour 1099 euros et le S20 Ultra pour 1299 euros.