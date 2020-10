Il n’y a pas longtemps, l’arrivée du Google Pixel 4A, le dernier terminal Google présenté au marché. Mais cela ne veut pas dire que c’est le moment de s’arrêter pour l’entreprise. Bien au contraire, et c’est que Mountain View a encore de nombreux projets dans le domaine de la téléphonie. Alors a montré un document confirmant les quatre prochains mobiles que Google lancera bientôt.

Quatre nouveaux téléphones Pixel, certains pour cette année

Les fervents adeptes du monde des smartphones savent que ces dernières années, différentes entreprises ont lancé des variantes d’un seul terminal. Parfois, nous avons vu que ces téléphones ne sont pas sortis en même temps que la sortie que tous, comme cela a été le cas avec le Google Pixel 4A. Le terminal est sorti cette semaine tandis que le Pixel 4 est sorti à la fin de l’année dernière.

Mais nous allons rester à ceux de Mountain View puisqu’un document a révélé les prochains smartphones que Google lancera. Du moins, c’est ce que dit 9to5Google et mentionne certains modèles attendus et d’autres dans lesquels l’entreprise souhaite faire ses débuts avec style. Comment pourrait-il en être autrement, le premier qui est le plus visible est le Google Pixel 5 et sa variante Pixel 5A. C’est quelque chose d ‘“ attendu’ ‘dans la ligne de travail de l’entreprise, mais ce qui confirme également les rumeurs de l’arrivée d’un Pixel 4A 5G. Il semble que la société soit passée du lancement d’un modèle XL à celui-ci pour fournir un meilleur processeur avec la dernière connectivité. Son arrivée serait prévue pour cet automne avec le Pixel 5.

Mais dans le texte, il y a plus de terminaux avec leurs noms de code qui sont: ‘Raven’, ‘Oriole’ et ‘Passport’. Tout indique que les deux premiers feraient partie des terminaux dans deux ans, c’est-à-dire Pixel 6 et 6A, mais la dernière pourrait être la grande surprise. La raison en est que Le passeport pourrait être un téléphone pliable de Google. Allez, un concurrent de la famille Galaxy Z Fold de Samsung et d’autres entreprises qui attendent le moment de lancer la leur.

Au revoir au Pixel 4

Tout ce qui vient disparaît, et s’il ne peut plus être utilisé, mieux vaut le retirer de la circulation. C’est ce qui s’est également produit avec le Pixel 4, le terminal qui était jusqu’à présent le fleuron de Google. Selon les déclarations que la firme fait à Techcrunch où elles affirment qu’après avoir vendu toutes les unités de leur inventaire et que «les personnes qui sont toujours intéressées par l’achat de Pixel 4 ou 4XL seront disponibles dans certains magasins autorisés jusqu’à épuisement des stocks.

La firme précise que “comme tous les appareils Pixel, le Pixel 4 sera mis à jour pendant au moins 3 ans depuis que l’appareil a été disponible pour la première fois sur le Google Store aux États-Unis”.