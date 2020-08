Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est enfin là et bien que le jeu de base reste une expérience très similaire au jeu original. Cependant, lors de la remastérisation, l’équipe a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour aider à améliorer le gameplay. En plus de presque doubler le nombre de donjons, l’équipe a également ajouté un tas de DLC qui ajoute vraiment au jeu. Ici, sur iMore, nous avons tout parcouru et avons tout ce que vous devez savoir sur le DLC dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition!

DLC dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Bien que le DLC ne soit pas nécessaire pour profiter de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, il ajoute une couche de plaisir et une partie peut même vous donner un bonus de bienvenue lorsque vous démarrez le jeu. Le DLC est divisé en deux packs, qui contiennent tous deux de nombreuses pièces individuelles, ainsi que deux éléments supplémentaires. Vous pouvez récupérer n’importe quelle arme ou cristal de mémoire des packs individuellement, mais les packs offrent une réduction.

DLC Memory Crystals dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Le plus gros des deux packs de DLC est le Memory Crystal Pack. Les cristaux de mémoire sont utilisés pour imiter les personnages des PNJ. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de jouer avec un certain nombre de personnages que vous rencontrerez en cours de route. Bien que vous puissiez choisir chaque personnage individuel que vous voulez, si vous prenez le pack entier, vous avez accès à huit cristaux de mémoire différents:

Cristal de Yuri (Clavat mâle)

Cristal de Chelinka (Clavat femelle)

Cristal de Leo (Clavat masculin)

Cristal de carillon (Selkie femelle)

Cristal de Sherlotta (Yuke femelle)

Cristal de Mira (Clavat féminin)

Cristal de Bel Dat (Selkie femelle)

Cristal de Layle (Clavat masculin)

Vous ne pouvez imiter qu’un personnage du même sexe et de la même tribu que votre personnage. J’ai un personnage de chaque sexe et de chaque tribu, mais je préfère jouer en tant que Lilties et ce pack n’a pas de Liltie, donc je ne peux pas en appliquer un à mon personnage préféré.

Une fois achetés, ces DLC s’appliqueront automatiquement à votre jeu et vous pourrez alors imiter l’un de ces personnages. Ouvrez simplement le menu, sélectionnez un personnage et sélectionnez Mimic. Il y a beaucoup d’autres personnages à Mimic dans le jeu en collectionnant des timbres Mog, et bien que le système Mimic soit un ajout amusant, cela ne fait pas une énorme différence de gameplay.

Armes DLC dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Le pack d’armes est un peu plus équilibré que les cristaux de mémoire. Lorsque vous récupérez le DLC Weapons Combo Pack, vous obtenez huit armes, deux pour chaque tribu. Vous pouvez également réclamer les deux armes pour chaque personnage sur votre compte. Les armes sont également très belles et font une différence significative au combat. Ils comprennent:

Mogcalibur (Clavat uniquement)

Mogungnir (Lilty uniquement)

Kupo Kupo Hammer (Yuke uniquement)

Raquette Kupo Kupo (Selkie uniquement)

Apocalypse (Clavat uniquement)

Catastrophie (Lilty uniquement)

Executor (Yuke uniquement)

Punition (Selkie uniquement)

Pour réclamer ces armes DLC, il vous suffit de parler au Storage Moogle à l’entrée de votre ville natale. Il donnera à votre personnage les armes que sa tribu pourra utiliser.

Portefeuille enchanté DLC et boucle d’oreille en saphir dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

En plus des cristaux de mémoire et des armes, vous pouvez également obtenir deux autres morceaux de DLC:

Portefeuille enchanté – cela vous permet de récupérer plus de Gil.

Boucle d’oreille en saphir – cela permet à la santé de vos personnages de se régénérer plus rapidement.

Ces deux boosts sont relativement petits, mais surtout au début, ils font une assez grande différence.

Questions sur DLC dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Avez-vous des questions sur le contenu téléchargeable dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition? Avez-vous déjà acheté des cristaux de mémoire pour essayer le nouveau système Mimic? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition pour vraiment améliorer votre jeu!

