Il y a quelques semaines à peine, il a été annoncé que Square Enix faisait des mouvements liés à Final Fantasy VII. En fait, on parlait de plusieurs marques liées à l’univers du jeu et que fait allusion directe à Crisis Core ou même le jeu principal lui-même. Une idée qui semblait intéressante aux joueurs et il semble que pourrait apporter tellement plus sur le chemin.

À cette époque, les marques étaient enregistrées au Japon, mais elles ont finalement fait le grand saut et, comme elles l’ont Web d’arme finale, a également été enregistré la marque «Ever Crisis» en Europe et au Canada. Seuls quelques jours se sont écoulés, tant de personnes ne peuvent s’empêcher de penser qu’il peut y avoir quelque chose de très proche et que, pour le moment, elles n’ont pas avancé.

Remake de Final Fantasy VII | Square Enix

Malheureusement, les disques n’offrent aucun détail sur les raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision et si cela pourrait être un remake, un nouveau jeu ou quelque chose de différent. Mais ce que l’on pourrait prévoir, c’est une sorte de Annonce relative à Final Fantasy VII puisque, après tout, ce sont des marques liées à la licence et à ce titre très appréciés des joueurs.

Bien sûr, en attendant une sorte d’annonce de la société, il est temps de continuer à profiter de certains de ses plus grands succès. Pour cela, c’est le meilleur moment pour profiter du remake de Final Fantasy VII, illustration disponible sur PlayStation 4 et cela, depuis sa sortie, a été une véritable révolution pour de nombreux acteurs, notamment en présentant une nouvelle perspective sur l’histoire.