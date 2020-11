Il n’y a pas de données concrètes, mais Square Enix a vendu 43% de plus qu’à la même période de 2019.

Il est toujours intéressant dans le monde des jeux vidéo de voir comment le marché et si les marques se portent bien. Square Enix peut être relativement satisfait de la façon dont 2020 a commencé, car a augmenté de 43% ventes de ses jeux vidéo au premier semestre par rapport à la même période en 2019. Bien sûr, au dernier trimestre, l’actualité Ils n’ont pas été tellement bon.

Coïncidant avec le lancement de Marvel’s Avenger, la division HD Games a subi des pertes d’environ 52 millions d’eurosSquare Enix a vendu 12,08 millions de jeux au premier semestre de l’exercice 2020, comme indiqué par Gamesindustry.biz, et les bénéfices nets s’élèvent à environ 130 millions d’euros, mais la réalité est qu’au dernier trimestre, la situation a été quelque peu pire. Coïncidant avec le lancement de Marvel’s Avenger, la division des jeux HD subi des pertes d’environ 52 millions d’euros, comme en témoigne Video Games Chronicle.

Au premier trimestre, lorsque Final Fantasy VII Remake est sorti, les ventes et les revenus ils étaient hauts, mais au deuxième trimestre, les ventes ont chuté et les revenus ont chuté au point d’assumer des pertes dans cette division, comme on peut le voir à la page 9 du document publié par la société japonaise. Analyste chez Astris Advisory Japan, David Gibson, a assuré que le gros problème a été causé par le petit succès de Marvel’s Avenger, mais nous insistons sur le fait que il n’y a pas de confirmation par la société japonaise.

Selon Gibson, le jeu en a vendu trois millions d’exemplaires, 60% de ce qui était prévu. L’analyste a même déclaré que le jeu avait coûté entre 140 et 160 millions d’euros et a commenté avec une certaine ironie que Square Enix pense toujours qu’il peut récupérer. En fait, il y a un mois, nous vous avons dit que Marvel’s Avenger J’avais perdu beaucoup de joueurs, mais que Crystal Dynamics était confiant de les récupérer.

Il est également intéressant que Square Enix reflète voie claire Dans le document ce qu’ils ont déjà déclaré il y a quelques semaines et c’est que l’impact du coronavirus va retarder leurs jeux. En général, les autres divisions maintiennent bonne tendance Et comme on dit, Square Enix a fait de l’argent dans le monde, mais nous verrons s’il récupère des joueurs pour Marvel’s Avenger, un titre qui sortira dans la nouvelle génération en 2021.

En savoir plus: Square Enix, Sales, Marvel’s Avenger, Final Fantasy et Final Fantasy VII Remake.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');