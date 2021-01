Final Fantasy XI recevra de nouvelles extensions d’histoire tout au long de 2021

19 ans après sa sortie, le MMORPG Final Fantasy XI de Square Enix est toujours joué par de nombreux joueurs. De plus, avec un nouvel arc d’histoire qui vient de sortir en 2020, le producteur de Final Fantasy 11, Akihiko Matsui, a mentionné sur le site Web du jeu que les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles extensions d’histoires et à plus de nouvelles pour cette année 2021. .

Quelle sera cette nouvelle extension?

Dans vos voeux de Noël, Matsui a expliqué les défis auxquels toute l’équipe a été confrontée alors qu’elle s’adaptait à un nouvel environnement de travail à domicile, déplorant même l’annulation d’événements en personne comme d’autres développeurs de jeux ont dû le faire pendant la pandémie. . Cependant, Matsui était fier de partager que l’équipe de Final Fantasy XI était en mesure de produire un certain nombre de contenu pour leur base de joueurs pendant le verrouillage. Cela incluait le nouveau scénario de Voracious Resurgence, l’événement Mandragora Mania modifié, diverses activités saisonnières dans le jeu et les mises à jour Ambuscade et Odysse..

Akihiko Matsui fait un messager de l’extension Final Fantasy XI sur le Web.

Matsui a également déclaré que l’équipe prévoyait d’étendre périodiquement l’arc The Voracious Resurgence tout au long de 2021 pour PC.. En plus des extensions de l’histoire, le développement aura également lieu pour ajouter plus de croissance de personnage au système de travail du jeu et augmenter les options de stockage. Cela incitera davantage les joueurs à continuer de s’aventurer dans le monde de Vana’die.