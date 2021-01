Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Final Fantasy XI a toujours une base de joueurs fidèles malgré les années. Le MMO Square Enix fêtera son 19e anniversaire en 2021, la société prépare donc déjà quelques surprises pour la communauté.

Akihiko Matsui, producteur du jeu, a publié un message spécial du Nouvel An où il parle brièvement de l’avenir du MMO. Grâce à cela, nous savons que Final Fantasy XI recevra encore plus de contenu dans les mois à venir.

D’autre part, les créatifs prévoyaient qu’ils travaillaient déjà sur des célébrations spéciales qui auront lieu l’année prochaine, car Final Fantasy XI sera actif pendant 20 ans.

Final Fantasy XI aura un nouveau contenu et une célébration d’anniversaire

Matsui a reconnu que 2020 était une année difficile pour le MMO, car ses développeurs ont dû s’adapter au travail à distance depuis leur domicile. D’autre part, ils ont été contraints d’annuler certains événements face à face pour la communauté en raison de la pandémie.

Malgré cela, Matsui a assuré qu’ils se sentaient chanceux car, malgré les circonstances, ils étaient en mesure de fournir des mises à jour et de maintenir le MMO. Matsui a affirmé qu’ils continueront à travailler pour offrir des nouveautés qui répondent à leurs normes de qualité.

Cela dit, la création a révélé que le contenu de The Voracious Resurgence sera prolongé tout au long de cette année avec plus d’activités, afin que les joueurs puissent profiter de quelques nouveautés avec l’histoire, une extension du système de stockage et de nouvelles options de progression pour toutes les classes de personnages.

Matsui a expliqué que The Voracious Resurgence a commencé en août 2020 et que la nouvelle histoire se poursuivra jusqu’au 20e anniversaire du MMO, qui sera célébré en 2022. «Pour le 20e Vana’versary, nous prévoyons une variété d’activités qui rendront ses aventures dans notre humble monde sont plus excitantes que jamais », a commenté le créateur.

Le producteur a profité de l’occasion pour remercier tous les joueurs pour leur soutien continu à Final Fantasy XI. Il a également déclaré que lui et toute son équipe continueront de travailler pour offrir de belles expériences dans le monde de Vana’diel.

«Alors que nous espérons tous une fin rapide de la pandémie de coronavirus, nous continuerons malheureusement de le faire à long terme. Travaillons ensemble pour rester en sécurité et pour vaincre cette menace de la même manière que nos aventuriers ont vaincu les différents défis auxquels Vana’diel est confronté », a conclu Matsui.

