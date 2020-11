Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Compte tenu de sa proposition de jeu en tant que service, Final Fantasy XIV a vu l’arrivée d’une grande quantité de contenu au fil des ans depuis son lancement en 2013. Bien sûr, cela signifie que sa taille a augmenté et actuellement il pourrait être un détail à prendre en compte en termes d’espace de stockage des utilisateurs, notamment sur PC. Cependant, Square Enix y a déjà pensé et lancera prochainement un SSD au Japon afin que tout le contenu du MMORPG y soit concentré.

IO Data et Square Enix ont annoncé leur collaboration pour le lancement d’une édition spéciale de Final Fantasy XIV SSD pour le marché japonais qui sortira le 2 décembre. Le produit présentera un emballage avec des illustrations de jeu montrant ses personnages les plus représentatifs, tandis que le disque SSD aura un design spécial et le logo RPG imprimé.

Ce SSD Final Fantasy XIV aura une capacité de 500 Go et son transfert fonctionnera en utilisant la norme USB 3.2. Le prix de lancement de ce SSD sera de 115 $ USD et la meilleure nouvelle est que grâce à l’application GigaCrystaPhantom d’IO Data, il sera possible de transférer directement tout le contenu de Final Fantasy XIV à partir d’un disque dur ou d’un autre lecteur, donc non tout le contenu devra être téléchargé à nouveau.

Final Fantasy XIV est disponible sur PS4 et PC et arrive également sur PS5 avec des améliorations. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

