Les promotions de Noël des différents opérateurs approchent à grands pas avec un novembre qui a déjà franchi son équateur, bien qu’avant les différents mouvements liés au Black Friday devront arriver. Cependant, Finework a décidé de faire avancer le calendrier et nous avons ici les premiers fruits de la saison des cadeaux.

L’opérateur virtuel a décidé, comme ils l’indiquent eux-mêmes, de faire progresser leur promotion de Noël. Alors ce qu’ils nous proposent, c’est ce qui restera jusqu’à, au moins, la fin de l’année 2020 actuelle et catastrophique. L’opérateur indique que la promotion est rentable entre le 15 novembre dernier et le 31 janvier 2020. Mais parlons-en plus.

25 Go supplémentaires gratuits pour tous

Comme on dit, Finetwork est déjà en train d’activer une promotion qui était destinée à la période de Noël et qui consiste à ajouter, sans frais et sans que les clients aient à en faire la demande, 25 Go supplémentaires à vos tarifs mobiles et fibre, peu importe lequel a embauché chacun.

L’entreprise indique que la communication a été faite aux clients (ou est en cours) par SMS à leurs numéros de téléphone. Ces 25 Go de données supplémentaires peuvent être consommés entre le 15 novembre et le 31 janvier, et Finetwork indique qu’il sera disponible non seulement pour les clients actuels, mais également pour les inscriptions entre le 15 novembre et le 6 janvier 2021.

«Nous faisons progresser la promotion de Noël de + 25 Go supplémentaires gratuits pour contribuer à être connecté en permanence dans cette période très importante. Une fois de plus, nous faisons avancer cet avantage de manière proactive à nos clients de portefeuille, remplissant notre objectif de leur envoyer le premier ce type d’actions »- Manuel Hernández, PDG de Finetwork.

Dans sa déclaration, Finetwork souligne qu’il a déjà plus de 400000 clients en portefeuille en à peine un an et demi d’opérateurs, et c’est également la marque qui a mené la portabilité mobile ces derniers mois. L’opérateur souligne également qu’il dispose à ses services de crédit comme GigaBank (qui vous permet d’accumuler des concerts non dépensés mois par mois) ou GigaTransfer (qui vous permet de transférer des données non consommées entre clients).

