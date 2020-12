Depuis l’arrivée de Movistar Fusión, la fibre et le mobile combinés sont devenus le principal centre d’attention de la plupart des opérateurs, évoluant au fil du temps pour inclure également la télévision, plus de lignes mobiles, ou les deux, comme nous en avons discuté récemment. A cette occasion, les nouveaux tarifs de Finetwork et Simyo nous amènent à revoir les mélanges familiaux moins chers.

Avoir fibre à la maison et deux lignes mobiles avec jusqu’à 20 Go partagés C’est essentiellement ce dont de nombreux ménages ont besoin, il n’est donc pas surprenant que ce type d’offre soit de plus en plus courant parmi les actualités annoncées par les opérateurs virtuels. En outre, ils ont également tendance à proposer des prix réduits pour ajouter des lignes mobiles supplémentaires si nécessaire, ce qui en fait une alternative pour tous les types de familles.

Digi est depuis longtemps une référence en matière de prix bas pour les mix familiaux, mais ces derniers mois, Finetwork, Simyo, Lowi, Jazztel, MásMóvil et República Móvil ont attaqué avec offres plus agressives qui sont à la même hauteur et n’ont pas la couverture de fibre limitée de Digi.

Quel est le meilleur opérateur pour avoir la fibre et deux lignes mobiles?

Tout dépendra des besoins de chaque famille, mais autour de 40 euros, on trouve plusieurs alternatives très équilibrées dans lesquelles plus de 10 Go sont inclus dans chaque ligne mobile, même si comme nous le verrons, il y en a aussi moins chers si vos besoins sont moindres.

Pour 37 euros, Digi comprend une fibre 100 Mbps et 12 Go sur chaque ligne mobile, et dispose d’une ligne fixe en option. Pour 2 euros de plus, Simyo comprend 14 Go sur chaque ligne (même si elle limite les minutes à 200 et n’a pas de ligne fixe). Pour environ 40 euros, dans finetwork la vitesse de la fibre va jusqu’à 300 Mbps, ne dispose pas de ligne fixe et a l’avantage de pouvoir partager des données avec d’autres utilisateurs. Tout le monde accumule des concerts non consommés.

En deçà de ces exigences, l’opérateur le moins cher est encore une fois Digi, avec 100 Mbps fibre, deux mobiles avec 100 minutes sur chaque ligne, 4 Go sur le principal et 2 Go sur le secondaire. Le tout pour 30 euros.

Pour 35 euros, Digi et finetwork adaptent leur offre fibre à 100 Mbps et 6 Go cumulatif dans chaque ligne, Pour 3 euros de plus, Simyo augmente la mise à 8 Go dans chaque ligne, les données s’accumulent trois mois, et offre la possibilité d’acheter un téléphone mobile en plusieurs fois. Dans ce cas, Digi et Simyo permettent d’augmenter éventuellement la vitesse de la fibre à 500 et 300 Mbps respectivement.

En résumant tout ce qui précède et en ajoutant d’autres opérateurs pour connaître également d’autres variables, le meilleure fibre combinée bon marché et deux lignes mobiles sont résumés dans le graphique comparatif:

Au-delà de 40 euros, les forfaits famille incluent à partir de 20 Go sur chaque ligne, comme nous le détaillons dans le comparatif complet des offres convergentes.

