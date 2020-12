Nous sommes déjà au mois de Noël et les opérateurs se positionnent depuis l’une des périodes les plus agressives de l’année en termes d’offres et de promotions. Le dernier à déplacer un fichier n’est autre que Finetwork, l’opérateur virtuel qui vient de démarrer une collecte de cadeaux tout en lançant deux nouveaux tarifs.

Les deux nouveaux tarifs lancés sont intégrés dans sa liste de taux convergents Ils comprennent à la fois une ligne fibre et deux lignes mobiles, le tout avec un prix minimum de 34,70 euros et un maximum de 39,90 euros en fonction de la vitesse de fibre souhaitée et de la quantité de données pour le mobile. Voyons les frais et les cadeaux en détail.

Deux nouveaux tarifs convergents de Finetwork

Comme nous l’avons dit, les deux nouveaux tarifs Finetwork incluent à la fois une ligne fibre, au choix entre 100 Mbps et 300 Mbps vitesse, comme deux lignes mobiles avec un bonus de données prédéfini basé sur la vitesse de fibre contractée. Les deux nouveaux tarifs sont les suivants.

En premier lieu Nous avons trouvé un tarif avec 100Mbps de vitesse fibre et deux lignes mobiles, toutes deux avec appels illimités, sans permanence et avec des bonus data de 6 Go pour chacune d’elles. Ce tarif est au prix de 34,70 euros par mois, TVA déjà incluse.

En second lieu, l’incorporation d’un tarif avec 300Mbps de fibre optique en plus de deux lignes mobiles avec appels illimités et sans permanence, et avec 12 Go de bonus data pour chacune. Dans ce cas, le prix est de 39,90 euros par mois, TVA incluse.

En plus de ces ajouts, Finetwork active une collecte de cadeaux pour ceux qui contractent de nouveaux tarifs entre aujourd’hui 9 décembre et 7 février prochain. Les cadeaux et tarifs que nous devons choisir sont les suivants:

Louer des tarifs mobiles vocaux uniquement: cadeau d’un haut-parleur bluetooth. Tarifs mobiles sous contrat avec jusqu’à 12 Go de données: en cadeau bande intelligente. Tarifs mobiles contractuels avec plus de 12 Go de données: cadeau d’un montre intelligente. Contrat fibre 100Mbps: don d’un Amplificateur WIFI. Contrat d’un débit fibre supérieur à 100 Mbps: cadeau d’un bande intelligente. Pack fibre et mobile sous contrat: cadeau d’un montre intelligente.

