Héros de l’emblème du feu est le titre d’appareil mobile populaire dans cette saga dans laquelle nous avons rencontré des centaines de personnages qui se sont battus pour l’honneur et pour sauver leurs différents royaumes. Ainsi, comme tout jeu qui se respecte, cet épisode portable a également sa propre histoire, qui est divisée en quatre livres à ce jour, et depuis la fin du quatrième livre, celui qui se déroule dans le pays des fées, est plus imminente, le Big N a partagé via les réseaux sociaux un nouvelle vidéo avec laquelle il anticipe ce qui va arriver.

La conclusion du livre IV de Fire Emblem Heroes ne laissera personne indifférent

Les fées ont été les protagonistes de l’histoire du livre IV de Fire Emblem Heroes, mais comme tout ce qui a un début, il aura bientôt une fin. Afin de pouvoir réchauffer les moteurs dans cette dernière partie de la quatrième histoire du jeu, Nintendo a partagé avec les fans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous montre les personnages principaux se préparant à ce que sera cette conclusion qui maximisera la tension dans le jeu. champ de bataille, dans lequel il faudra tout donner pour protéger ce qui est le plus important.

De cette façon, nous ne pouvons que nous interroger sur le prochain livre V of Fire Emblem Heroes, car, vu la grande popularité de cette application pour les appareils mobiles, il n’est pas déraisonnable de penser que son histoire principale continuera à se développer avec une nouvelle intrigue qui nous emmener dans des endroits que nous n’aurions même pas pu imaginer jusque-là. Et vous, avez-vous déjà terminé l’histoire des livres précédents ou, en tant que serviteur, êtes-vous encore à mi-chemin avec eux (en particulier, avec celui du livre III)?

