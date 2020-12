Fire Toolbox est l’un des meilleurs outils pour pirater les tablettes Amazon, libérez votre plein potentiel Et puissance accéder aux services Google et aux applications tierces Pour Android.

Vous avez probablement acheté un Amazon Fire lors du récent Black Friday. Le propre matériel du géant du commerce électronique figurait parmi les appareils les plus réduits et ses tablettes électroniques sont toujours les meilleures dans le milieu de gamme et l’entrée de gamme pour leur relation entre les fonctionnalités et le prix.

Tout n’est pas si positif et la section logiciel est un gros problème pour de nombreux utilisateurs. Amazon installe son propre système d’exploitation Fire OS. Il est basé sur Android, mais il va au-delà d’une interface utilisateur personnalisée et des applications internes que presque tous les fabricants qui travaillent avec Android développent dans leurs produits. Fire OS est destiné à utiliser les propres services d’Amazon et il fonctionne très bien pour les abonnés et vous ne le voulez que pour cela, mais il finit par être trop invasif et occupe toute la section du logiciel.

Et pas seulement ça. Aussi bloque par défaut l’accès aux services Google et à la boutique officielle Google Play, quelque chose qui peut être une grande limitation pour une bonne partie des acheteurs potentiels qui attendent un autre type d’expérience d’une tablette Android.

Piratage d’Amazon Fire avec Fire Toolbox

Il y a quelques années nous vous proposions un tutoriel pour rooter l’Amazon Fire 7 et récemment, coïncidant avec le lancement du Fire HD 8 (2020), nous vous proposions une méthode pour installer Google Play et des applications tierces sans avoir à rooter.

Aujourd’hui, nous allons passer en revue une application Windows qui combine un tas d’outils de ligne de commande pour pirater les tablettes Amazon, libérer leur potentiel et accéder à des applications et services tiers. Fire Toolbox a été mis à jour la semaine dernière vers la version 10.0 et prend en charge presque toutes les versions des tablettes Amazon Fire publiées de 2014 à ce jour.

Son utilisation est simple avec ce qui suit Pas:

1. Connectez votre Amazon Fire à un PC Windows et autorisez le système à installer les pilotes nécessaires (si vous ne l’avez pas déjà fait). Déconnectez la tablette du PC

2. Téléchargez et installez la dernière version de Fire Toolbox sur votre PC.

3. Activez le débogage USB:

Accédez à l’outil de configuration de la tablette> Options de l’appareil et appuyez sur le numéro de série (sept fois) jusqu’à ce que vous déverrouilliez les options du développeur. Vous verrez ces options qui jusque-là étaient cachées. Ouvrez-le et cochez l’option «Activer ADB».

4. Connectez la tablette au PC et exécutez Fire Toolbox. Vous devriez voir une interface comme celle-ci, avec votre propre modèle de tablette:

Les possibilités de Fire Toolbox

La dernière version 10x de cet outil comprend des améliorations pour la restauration des sauvegardes, le téléchargement d’applications, une nouvelle application pour installer un clavier personnalisé, une méthode mise à jour pour supprimer les publicités de l’écran de verrouillage ou la désactivation des mises à jour. OTA d’Amazon, ce qui signifie que vous ne recevrez pas de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités d’Amazon.

Ses possibilités sont énormes et vous permettent de libérer le potentiel des tablettes sans avoir à rooter (bien que cela puisse également être fait si vous souhaitez installer une ROM alternative), de conserver les applications Amazon si vous êtes intéressé, d’installer des applications tierces et finalement de réaliser un contrôle presque total de votre appareil. Parmi ses fonctions, nous soulignons:

Installation et gestion des services Google, Framework et Google Play pour accéder à toutes les applications Android. Désinstaller tout ou partie des applications Amazon préinstallées. Installez les applications à chargement latéral téléchargées sur le PC téléchargées à partir de sites tels que APK Mirror si elles ne sont pas disponibles dans Amazon Appstore ou si vous ne souhaitez pas installer Google Play. Changez le lanceur ou l’application de lancement. (Nous aimons toujours Nova Launcher, bien que vous puissiez installer celui que vous préférez) Activation / désactivation des mises à jour automatiques et autres paramètres système. Suppression des publicités et gestion de l’écran de verrouillage. Sauvegardez toutes les données de votre tablette sur votre PC ou restaurez à partir d’une sauvegarde précédente. Accès à ADB (Android Debug Bridge) et ses possibilités depuis la ligne de commande. Modifiez les options de densité d’écran, de sons, de claviers ou de méthodes de saisie.

Très intéressant cette Fire Toolbox qui atteint la version 10 en pleine forme, aidant des milliers d’utilisateurs à débloquer des tablettes Amazon. Excellent sur les fonctionnalités / prix, mais limité par le logiciel.