Accomplissant son rendez-vous mensuel, Mozilla a annoncé le lancement de Firefox 81, la nouvelle version du navigateur Web, qui, comme d’habitude, en raison du rythme rapide du développement et des versions, n’apporte généralement pas beaucoup de nouvelles. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau et Firefox 81 ne fait pas exception.

De plus, cette actualité comprend non seulement les actualités de Firefox 81 pour PC, mais également celles de Firefox pour Android, dont le renouvellement est arrivé sur la plate-forme mobile il y a quelques semaines et a déjà été aligné sur le numéro de version de la version régulière, vaut la redondance. En fait, Firefox pour Android apporte plus de nouveautés que la version PC, même s’il s’agit de choses basiques.

Quoi de neuf dans Firefox 81

Le point fort de Firefox 81 pour n’est même pas mentionné dans les notes de version, mais il faut le noter car il offre en principe une amélioration très importante pour les utilisateurs de Linux: accélération matérielle via VAAPI activée par défaut, lorsque cela est possible. L’arrivée de cette fonctionnalité s’est produite dans la version précédente, mais dans les coulisses. Désormais, on suppose qu’il est disponible pour la plupart des utilisateurs, qui devraient le remarquer surtout lors de la visualisation de contenu multimédia.

Ce que les notes de mise à jour de Firefox 81 mettent en évidence, c’est la prise en charge de la lecture audio et vidéo (pause et lecture) directement à partir du clavier ou du casque, ainsi qu’une nouveau thème visuel appelé Alpenglow que personne n’avait demandé et qui, comme son nom l’indique, est basé sur des couleurs rougeâtres et violettes. Alors maintenant, vous pouvez choisir entre le thème par défaut, le thème sombre, installer l’un des nombreux qui sont disponibles dans le magasin d’add-on ou ce nouveau.

Une autre nouveauté de Firefox 81 est le Prise en charge d’AcroForm, qui facilitera la gestion des formulaires PDF compatibles. Il améliore également, mais seulement esthétiquement, le lecteur de documents PDF intégré au navigateur; et le mode Pictura-in-Picture (PiP) qui vous permet de visualiser des vidéos dans une fenêtre flottante au premier plan, qui, comme dans le cas précédent, a poli les icônes avec lesquelles il est géré.

Et il n’y a pas grand chose d’autre qui vous intéresse à savoir sur Firefox 81 pour PC, car d’une part, ils continuent d’étendre à plus de pays les recommandations Pocket sur la nouvelle page à onglet, mais il n’y a toujours aucun signe d’Espagne ou d’Amérique latine; de l’autre, Firefox peut désormais enregistrer, gérer et remplir automatiquement les informations de carte de crédit, mais il s’agit d’une fonctionnalité qui n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et au Canada.

Eh bien, il y a encore une chose et cela ne pointe pas dans une direction intelligente: la prise en charge du type de fichier, qui s’étend à xml, .svg et .webp, de sorte que dès que vous les téléchargez, vous pouvez les afficher dans le même navigateur. Et cela ne va pas dans une direction intelligente, car les applications dédiées fonctionneront toujours et fonctionneront mieux que de tout faire avec le navigateur. C’est comme ce qu’ils ont fait avec Firefox 80 et la possibilité d’en faire le lecteur PDF par défaut.

Fin avec Firefox 81 pour Android, une version qui était en développement depuis plus d’un an, mais pour laquelle ils continuent à venir fonctions de base que de nombreux utilisateurs se sont plaints de manquer sur Internet, et il semble que Mozilla s’est occupé des raisons. Nous parlons de pouvoir voir les téléchargements, de pouvoir accéder aux sites les plus visités, de changer d’onglet en glissant un doigt, de prendre en charge le mot de passe principal pour les migrations ou les améliorations dans la recherche. Il leur reste encore, mais quelque chose est quelque chose.