L’une des mesures les plus recommandées pour protéger l’intégrité d’un compte consiste à utiliser des mots de passe forts, avec des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Le problème avec ces types de mots de passe est que, bien qu’ils soient difficiles à deviner, sont difficiles à retenirPar conséquent, une option à considérer pour “désapprendre” est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe tel que LastPass ou celui que Google a intégré par défaut dans Chrome.

Il y a quelque temps, Mozilla a lancé sa propre alternative, Firefox Lockbox, qui a ensuite été renommée Firefox Lockwise, en plus de bénéficier d’un lifting majeur. Il a été lancé il y a longtemps pour iOS et Android (étant déjà sur le bureau) et son fonctionnement est exactement la même chose que le reste des alternatives sur le marché, à la différence que si vous utilisez Firefox sur le bureau, vous pouvez synchroniser les mots de passe entre le mobile et le PC.

Laissez Lockwise remplir les mots de passe pour vous

Si vous utilisez déjà des gestionnaires de mots de passe, vous savez sûrement comment fonctionne Lockwise, mais si vous êtes nouveau, cela vaut la peine de revoir son fonctionnement. Lorsque vous installez Lockwise, vous devez l’autorisez à devenir votre service de saisie semi-automatique. De cette façon, l’application peut “lire” l’écran et voir les champs qu’elle peut remplir. Ainsi, lorsque vous cliquez sur la zone de texte “Mot de passe”, l’application le détecte et le remplit automatiquement à l’aide des identifiants qui sont stockés dans l’application.

C’est une fonction très utile, bien qu’il soit noté que Firefox Lockwise est dans une première version et ça ne marche pas toujours. Même ainsi, vous pouvez toujours accéder à l’application, copier manuellement le nom d’utilisateur et le mot de passe en appuyant sur le bouton dédié et coller les deux dans l’application à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Les mots de passe sont chiffrés avec une clé de 256 bits et sont synchronisés entre les appareils

Concernant la sécurité, les mots de passe sont chiffrés avec une clé de 256 bits et, afin d’empêcher quiconque d’y accéder, vous pouvez protéger l’application avec une empreinte digitale ou une épingle. De cette façon, vous et vous seul pourrez accéder à vos informations d’identification, ce qui augmente considérablement le niveau de sécurité.

Comme c’est la coutume dans Mozilla, Firefox Lockwise est une application entièrement gratuite qui peut être téléchargé sur n’importe quel Android. S’il est vrai qu’il existe des alternatives plus populaires, cela peut être un outil à considérer par tous ceux qui utilisent Firefox comme navigateur par défaut sur leur mobile ou leur PC.

Firefox Lockwise

