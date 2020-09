La conception d’un artiste montre le vaisseau spatial Psyche de la NASA au niveau de l’astéroïde Psyche. Le démonstrateur de communication optique dans l’espace profond est indiqué depuis le panneau inférieur de l’engin spatial dans cette configuration. (Illustration NASA / JPL-Caltech / ASU)

First Mode, basé à Seattle, a obtenu un sous-contrat de 1,8 million de dollars du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour la construction de matériel de vol pour le vaisseau spatial Psyche de la NASA, qui doit mener la toute première étude approfondie d’un astéroïde riche en métaux.

Selon les termes du contrat ferme à prix fixe, First Mode doit fournir un couvercle d’ouverture déployable qui protégera le système de communication optique dans l’espace profond de Psyche, ou DSOC, de la contamination et des débris pendant le lancement. Le contrat prévoit la livraison du matériel au début de 2021.

Psyche devrait être lancé en 2022, et après une croisière de plusieurs années comprenant un survol de Mars en 2023, il est prévu d’arriver à l’astéroïde Psyche dans la ceinture principale d’astéroïdes au début de 2026.

Ce ne sera pas la première visite à un astéroïde, mais ce sera la première visite à un astéroïde qui est principalement fait de nickel et de fer plutôt que de gravats, de roches ou de glace. Les scientifiques disent que le morceau de métal de 140 km de large pourrait être le noyau exposé d’une protoplanète qui a été dépouillée de son manteau rocheux au début de l’histoire du système solaire.

En plus d’étudier l’astéroïde Psyché, le vaisseau spatial testera les communications laser avec la Terre depuis l’espace lointain. Le couvercle de l’ouverture du système DSOC est conçu pour s’ouvrir tôt dans la mission pour lancer la démonstration technologique.

Pendant des décennies, les vaisseaux spatiaux robotiques ont utilisé des ondes radio pour renvoyer des données et recevoir des commandes. Mais comme les faisceaux laser ont des longueurs d’onde plus courtes que les ondes radio, ils peuvent regrouper plus d’informations sur une période de temps donnée. Il est théoriquement possible pour les systèmes laser d’augmenter les taux de transmission de données d’un facteur 10 à 100 – révolutionnant potentiellement les communications dans l’espace lointain.

Maggie Scholtz, vice-présidente de l’ingénierie de First Mode, a déclaré que l’attribution du contrat reconnaissait les capacités d’ingénierie de l’entreprise «et démontre notre confiance dans notre capacité à exécuter au niveau de rigueur et de fiabilité requis pour les missions dans l’espace lointain.»

«Les ingénieurs de First Mode sont des experts dans la conception pour les environnements extrêmes, et avec ce sous-contrat de mission Psyche, nous continuons de profiter de notre riche histoire de contribution aux programmes de la NASA, notamment Mars 2020 Perseverance et Europa Clipper», a-t-elle déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse.

First Mode indique qu’il est actuellement dans la phase de développement du prototype du projet – ce qui préparera le terrain pour la conception finale du matériel, suivi de la construction et des tests de la couverture déployable en état de voler. Le travail de la société sur la mission Psyche est soutenu par une installation de fabrication agrandie, comprenant une salle blanche, un équipement de test environnemental, un atelier mécanique, une zone de fabrication électrique et une zone d’assemblage à grande échelle.

La mission Psyche est dirigée par l’Arizona State University, avec JPL en charge de la gestion de la mission, des opérations et de la navigation. First Mode travaille également avec ASU sur un concept de rover lunaire de longue durée et avec Anglo American sur une nouvelle race de camions miniers.

First Mode a été fondé en 2018 par des vétérans de Planetary Resources, une entreprise minière d’astéroïdes aujourd’hui disparue qui avait son siège à Redmond, Washington.