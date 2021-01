Il y a longtemps qu’il a été annoncé que Google avait acheté Fitbit, le géant des accessoires de sport qui avait déjà plusieurs propositions pour des appareils avec des systèmes d’exploitation intelligents en circulation. Il arrive que l’approbation finale de l’opération d’achat n’ait eu lieu que très récemment, et c’est maintenant Google commence à faire de vrais mouvements avec la marque.

Comme par exemple, celui qui se déroule actuellement dans diverses parties du monde, Espagne incluse, et qui n’est autre que l’incorporation de l’annonce officielle de l’arrivée des nouveaux appareils sur son site Internet. Produits Fitbit, des montres intelligentes aux balances, etils peuvent être achetés en accédant à partir du Google Store et ils n’ont pas laissé un seul produit de leur nouveau catalogue en ligne.

Fitbit, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille Google

Avec ce texte, Google annonce depuis sa boutique en ligne que les produits de la famille Fitbit y sont incorporés, même si pour le moment ils ne sont pas disponibles dans le propre catalogue du site mais accès au catalogue de la marque à l’étranger, qui est actuellement publiée sur Fitbit.com/global.

Sur le site Web Fitbit, désormais facilement accessible depuis le Google Store, on trouve tout, de ses nouveaux ajouts (le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3) aux appareils classiques tels que la Versa 2, le bracelet Charge 4 ou le Fitbit bon marché Inspire ou Fitbit Ace 2. Tous appartiennent déjà à l’écosystème Google et peut-être verrons-nous bientôt une collaboration plus étroite entre les deux marques.

Pour le moment, on ne sait pas si Google prévoit d’incorporer les appareils Fitbit actuels ou futurs directement dans son magasin, afin qu’ils puissent être achetés sans quitter le domaine du propre magasin de l’entreprise. Google lui-même n’a émis aucune déclaration à cet égard, il faudra donc attendre de voir les futurs mouvements de la marque.