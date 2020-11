Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La série Five Nights at Freddy est arrivée sur consoles il y a presque 1 an avec les 4 premiers opus de la série principale. Des mois plus tard, d’autres versements de la franchise ont également fait leurs débuts, mais aucun d’entre eux ne l’avait fait en format physique. Si vous vous attendiez à une telle sortie, préparez-vous à ce que très prochainement vous puissiez obtenir plusieurs titres grâce à une collection.

Le distributeur Maximum Games (via Gematsu) a annoncé qu’il lancerait les Five Nights at Freddy’s: Core Collection, une compilation avec les premiers jeux de la franchise Five Nights at Freddy’s, Five Nights at Freddy’s 2, Five Nights at Freddy’s 3, Five Nights at Freddy’s 4 et cinq nuits chez Freddy: Sister Location.

Ces 5 titres sont déjà disponibles numériquement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais cette collection les réunira dans un seul disque ou carte de jeu et sortira le 12 janvier 2021.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le film Five Nights at Freddy tient toujours, mais il est loin d’être prêt.

Un autre jeu de Five Night’s at Freddy sera disponible en version physique

En outre, Maximum Games a également révélé qu’il serait responsable du lancement physique de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, une collection de mini-jeux classiques et originaux qui se déroulent dans le monde de Five Nights at Freddy’s. Ce titre a fait ses débuts sur PlayStation 4 et PC en mai 2019, puis a fait son chemin sur diverses plates-formes, notamment Xbox One et Nintendo Switch.

La version physique de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted ne sera disponible que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et arrivera avant Five Nights at Freddy’s: Core Collection, car sa première est prévue le 15 décembre prochain. Ce que vous devez prendre en compte, c’est que la version PlayStation 4 prendra en charge PlayStation VR, mais le casque de réalité virtuelle n’est pas nécessaire pour y jouer.

Nous vous laissons les images de la couverture des jeux.

Cinq nuits chez Freddy: Core Collection

Cinq nuits chez Freddy: besoin d’aide

Comment recevez-vous cette nouvelle? Achèterez-vous l’un de ces titres? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’un nouvel opus de la série d’horreur, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, est déjà en développement et arrivera en premier sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sur consoles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Five Nights at Freddy en visitant cette page.

