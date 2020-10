Au début du siècle, et surtout au cours de la deuxième décennie des années 2000, le genre d’horreur de survie stagnait. Des titres de haute qualité sont venus sur nos plates-formes de jeu, tels que Survivre à (sorti en 2013) ou le vénéré Espace mort (2008), mais il est vrai que les prémisses de la «terreur» s’épuisaient et, match après match, les manœuvres de réglage les plus efficaces qui ont été déployées dans les exposants des années 90 comme Seul dans le noir (1992), Tour de l’horloge (1995) ou le célèbre Resident Evil (1996) et Silent Hill (1999) ont été battus dans le nouveau millénaire transformé en clichés. Cependant, à partir des années 10, l’avancée (et surtout la standardisation domestique) de la technologie a conduit à la création de jeux vidéo indépendants très accessibles et faciles à consommer. C’est ainsi que Freddy l’ours et sa pizzeria sont apparus dans nos vies en 2014 avec Cinq nuits chez Freddy, un jeu vidéo indépendant original qui partait d’une prémisse simple pour offrir un produit décontracté mais non moins effrayant.

Au cours de l’année écoulée, FNaF est progressivement entrée dans l’eShop Nintendo Switch, qui a reçu les quatre versements numérotés avec Emplacement de la soeur (publié en juillet 2020) et le plus récent Demander de l’aide (sorti en mai), qui propose une expérience de réalité virtuelle terrifiante. Celui qui veut passer un très mauvais moment le week-end d’Halloween peut le faire sans excuses, puisque les six titres sont disponibles pour des prix compris entre sept et trente euros. Cependant, un nombre non négligeable de joueurs et de collectionneurs réclamaient des éditions physiques de la saga.

Ainsi, avec l’annonce que Help Wanted, le dernier titre de la franchise, recevrait sa propre édition physique ce 15 décembre, des rumeurs sont venues que les cinq jeux restants suivraient le même chemin. Amazon et GameFly ils ont répertorié sur leurs sites Web un jeu appelé Cinq nuits chez Freddy: Core Collection. Ces listes sont des sources fréquentes de rumeurs qui sont souvent correctes, mais qui peuvent également s’occuper des tâches de maintenance des sites Web eux-mêmes ou d’autres raisons externes. Cette fois, cependant, Amazon a mis à jour la liste du jeu et activé les réservations, confirmant ainsi la première du jeu sur 12 janvier 2021.

Cinq nuits chez Freddy: Core Collection, rassemble dans une seule cartouche deux ans d’angoisse et de peur. Il comprend les quatre titres numérotés, Sister Location, et tous les compagnons animatroniques qui ont déjà été abandonnés par la saga, de Bonnie, Chica et Foxy à Freddy Fazbear lui-même. Cette édition ajoutera également, exclusivement pour Switch, un nouveau système de succès et de trophées, aussi bien que astuces optionnelles que vous pouvez utiliser pour protéger votre dos si les choses deviennent laides dans la salle du moniteur.

Pour le moment, la collection n’a été annoncée que pour les États-Unis au prix de 39,99 $. Bien qu’Amazon distribue dans le monde entier et que vous puissiez faire votre réservation maintenant, si l’atterrissage de Freddy est confirmé dans une édition similaire pour notre territoire, nous serons les premiers à vous en informer.

