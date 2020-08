Il y a des centaines de nouvelles fonctionnalités dans iOS 14, dont beaucoup sont immédiatement évidentes comme les nouveaux widgets de l’écran d’accueil, la bibliothèque d’applications, les conversations épinglées et les mentions dans Messages, une interface utilisateur compacte pour les appels Siri et Phone, et plus, mais il y a aussi des tonnes de fonctionnalités qui sont moins immédiatement évidentes.

Dans ce guide et la vidéo qui l’accompagne, nous avons rassemblé certaines des fonctionnalités cachées les plus utiles que vous trouverez dans la mise à jour ‌iOS 14‌.

Reconnaissance sonore

La reconnaissance sonore est une fonction d’accessibilité utile créée pour ceux qui ont besoin d’aide pour écouter leur environnement. Lorsqu’elle est activée, la reconnaissance sonore permet à l’iPhone d’écouter des sons tels que l’eau courante, une alarme incendie, un chien qui aboie, un bébé qui pleure, des cris, des klaxons de voiture, des sonnettes de porte et d’autres sons connexes.

Lorsque l’iPhone détecte l’un de ces sons, il envoie une notification afin que vous soyez immédiatement alerté en cas de problème. Lors de nos tests, la reconnaissance sonore a été précise, ce qui en fait une option utile pour tous ceux qui en ont besoin. Notez que lorsque la reconnaissance sonore est activée, l’iPhone‌ ne peut pas écouter les commandes «Hey ‌Siri‌».

Vidéos 4K sur YouTube

Avec ‌iOS 14‌, vous pouvez regarder des vidéos YouTube 4K sur l’‌iPhone‌, l’iPad et, plus particulièrement, l’Apple TV. L’iPhone et l’iPad n’ont pas d’écrans 4K, mais offrent une vidéo supérieure à la limite de résolution 1080p précédente.

Le contenu sur ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ peut être visionné en HDR 1440p ou HDR 2160p, tandis que ‌Apple TV‌ prend en charge la vidéo 4K complète. Vous pouvez choisir la qualité lorsque vous regardez une vidéo YouTube dans l’application YouTube en appuyant sur la roue dentée pour ajuster les paramètres.

Adresse WiFi privée

Lorsque vous êtes connecté à un réseau WiFi dans iniOS 14‌, vous pouvez accéder aux paramètres de ce réseau et vous assurer que «Adresse privée» est activée. L’adresse privée est une fonction de confidentialité qui aide à empêcher le suivi de votre ‌iPhone‌ sur différents réseaux WiFi.

C’est une fonctionnalité activée par défaut, et c’est une fonctionnalité particulièrement utile si vous utilisez fréquemment des sources WiFi ouvertes. Apple fournira également un avertissement si la fonctionnalité d’adresse privée n’est pas disponible, afin que vous puissiez savoir si un réseau WiFi a un meilleur accès aux capacités de suivi.

Accédez aux paramètres d’adresse privée en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur WiFi et en appuyant sur le bouton «i» à côté du réseau WiFi auquel vous êtes connecté ou auquel vous souhaitez vous connecter. À partir de là, assurez-vous que l’adresse privée est activée.

Caméra avant miroir

Lorsque vous prenez un selfie avec un ‌iPhone‌ avec l’application Appareil photo standard, il retourne l’image afin qu’elle soit l’opposé de l’image miroir affichée dans l’aperçu (c’est-à-dire pas une image miroir de vous).

Dans ‌iOS 14‌, vous pouvez choisir de forcer l’appareil photo à capturer des selfies d’image miroir en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant Appareil photo et en activant l’option «Caméra frontale miroir». De nombreuses applications de réseaux sociaux utilisent des selfies en miroir, de sorte que de nombreuses personnes sont plus habituées à la fonctionnalité de mise en miroir que les selfies inversés utilisés par l’iPhone.

Activer la caméra frontale miroir peut fournir une expérience de prise de selfie plus unifiée sur plusieurs plates-formes.

Apple dans une version bêta d’iOS 13 a ajouté une fonctionnalité «Attention Aware» qui modifie votre vidéo FaceTime pour donner l’impression que vous établissez un contact visuel avec la personne avec laquelle vous discutez même si vous regardez l’écran de l’iPhone ou de l’iPad.

La fonctionnalité a finalement été retirée, mais elle a fait son chemin dans ‌iOS 14‌ en tant qu’option « Contact avec les yeux », qui peut être activée dans la section ‌FaceTime‌ de l’application Paramètres. Eye Contact vous permet « d’établir un contact visuel naturel » tout en utilisant «FaceTime» en modifiant l’apparence de l’endroit où vous vous concentrez.

Pile d’historique de navigation

Si vous êtes profondément dans les paramètres d’une application et que vous souhaitez revenir rapidement à l’endroit où vous étiez, il existe une nouvelle fonctionnalité de pile d’historique à laquelle vous pouvez accéder en appuyant longuement.

Appuyez longuement sur n’importe quel bouton de retour, puis utilisez un doigt pour sélectionner l’écran précédent auquel vous souhaitez revenir. Cette fonctionnalité fonctionne dans les paramètres, l’application Fichiers et partout ailleurs où vous pourriez vous perdre dans différents menus et options.

Légendes des photos

Il existe depuis longtemps une option pour ajouter des légendes aux photos dans l’application macOS Photos pour faciliter la recherche d’images spécifiques, et dans ‌iOS 14‌, cette fonctionnalité est également disponible sur l’iPhone‌ et l’‌iPad‌.

Dans l’application ‌Photos‌, faites simplement glisser votre doigt vers le haut sur n’importe quelle photo que vous regardez pour voir des détails supplémentaires, puis appuyez sur « Ajouter une légende » et saisissez ce que vous voulez.

Commandes de la caméra pour augmenter / diminuer le volume

Il y a quelques nouvelles commandes de l’appareil photo à bouton de volume utiles dans ‌iOS 14‌, qui développent le bouton de l’appareil photo en tant que fonctionnalité d’obturation. Si vous maintenez enfoncé le bouton d’augmentation du volume pendant que l’application Appareil photo est ouverte, vous pouvez prendre une série de photos en mode rafale (plusieurs photos en succession rapide).

Si vous maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé avec l’application Appareil photo ouverte, vous pouvez capturer une vidéo QuickTake, ce qui vous permet de capturer une vidéo sans avoir à prendre le temps de sortir du mode photo. Augmenter le volume pour la rafale doit être activé dans la section Appareil photo de l’application Paramètres, mais QuickTake avec le bouton de réduction du volume est activé par défaut.

Empêcher les applications de se télécharger sur l’écran d’accueil

Puisqu’il existe maintenant une fonctionnalité de bibliothèque d’applications sur l’‌iPhone‌ qui vous permet d’accéder à toutes vos applications installées, il n’est plus nécessaire de télécharger les applications sur l’écran d’accueil.

Si vous choisissez de le faire, vous pouvez empêcher les applications récemment téléchargées de s’afficher sur l’écran d’accueil en choisissant de les télécharger uniquement dans la bibliothèque d’applications. Il existe une bascule pour activer les téléchargements de la bibliothèque d’applications uniquement dans la section «Écran d’accueil» de l’application Paramètres.

Masquer les pages d’application

Encore une fois, avec la bibliothèque d’applications, il y a moins besoin de pages d’applications spécifiques pour organiser les applications. Si vous souhaitez vous débarrasser d’une page d’applications pour un ‌Écran d’accueil‌ et une expérience d’utilisation plus propres, appuyez longuement sur ‌Écran d’accueil‌, appuyez sur la série de points en bas, puis décochez les pages d’application que vous ne voulez pas voir. .

Image dans la fenêtre d’image réduite

Dans le nouveau mode Image dans l’image de l’iPhone, qui fonctionne avec les vidéos sur le Web, «FaceTime», etc., si vous tirez une fenêtre Image dans l’image sur le côté de l’écran, vous pouvez masquer la vidéo pendant que la lecture audio continue.

La fonction de vidéo cachée vous permet de continuer à discuter sur ‌FaceTime‌ ou d’écouter une vidéo tout en vous donnant un accès complet à l’écran de votre ‌iPhone‌ pour tout ce que vous devez faire.

Zoom sur les photos

‌IOS 14‌ vous permet de zoomer beaucoup plus loin sur vos photos dans l’application ‌Photos‌, ce qui est idéal si vous avez une photo où vous souhaitez voir les détails de près.

Retour Tap

Back Tap est une fonction d’accessibilité qui permet aux utilisateurs de toucher deux fois ou trois fois à l’arrière de l’iPhone pour effectuer diverses actions.

Le robinet arrière peut être utilisé pour faire des choses comme accéder au centre de contrôle, au centre de notifications, à l’écran de verrouillage, à l’écran d’accueil ou au sélecteur d’applications, ou il peut changer le volume, afficher ‌Siri‌, désactiver le ‌‌iPhone‌‌, prendre une capture d’écran ou accéder un raccourci, et il peut être configuré pour fonctionner avec des fonctionnalités d’accessibilité telles que Assistive Touch, Magnifier ou VoiceOver.

Les options Back Tap sont accessibles dans l’application Paramètres en appuyant sur Accessibilité> Touch> Back Tap. Taper pour déclencher une action fonctionne bien lorsque le dos de l’iPhone est tapé à n’importe quel endroit de l’appareil avec le geste du double tap ou du triple tap.

Masquer les albums de photos

L’application ‌Photos‌ sur ‌iPhone‌ a depuis longtemps une fonction pour cacher les photos de la bibliothèque principale, mais toutes ces photos cachées sont facilement accessibles dans l’album évidemment nommé « Caché ».

Dans ‌iOS 14‌, il existe une bascule dans l’application Paramètres qui vous permet de masquer l’album « Caché » afin qu’il n’apparaisse pas dans la liste des albums, ce qui rend plus difficile la recherche d’images cachées. Cependant, l’album caché est toujours disponible dans le sélecteur d’images dans d’autres applications.

